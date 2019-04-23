法國南特 藝術都市

法國西部城市南特（Nantes），昔日曾是盧瓦爾河谷（Loire Valley）一帶的主要港口及工業重城，隨着工業式微，兩位藝術家便把廢棄的舊船廠變身成為機械島Les Machines de l'ile，以回收廢料製成巨大的機械象、飛鳥及旋轉木馬等，把南特轉型為一個創意藝術都市。



文、圖：Rachel鳴謝：法國商務投資署Business France



機械動物 注目焦點



盧瓦爾河（La Loire）是法國最長的河流，全長千多公里，源於法國中南部，先向北流再轉往西北方，最後注入北大西洋，至於該河的出海重鎮，便是作為今年法國五月美食薈（Le French GourMay）主題區盧瓦爾河谷的重要港口城市南特。



香港人對法國西部，或許有點陌生，但要前往當地，交通倒也相當便捷，以南特為例，由巴黎出發，乘內陸機約一小時可達，坐TGV高速火車，車程也只是兩小時左右。



南特是法國第六大城市，人口約三十萬，自中世紀已是布列塔尼公國（Bretagne）的重鎮及首府，至今仍是布列塔尼五省之一的大西洋盧瓦爾省（Loire-Atlantique），曾以造船業及運輸業稱霸一方。只是近年當地重工業式微，造船廠紛紛關閉，南特遺留下來的大型造船廠，在2007年便由兩位藝術家及設計師Francois Delarozière及Pierre Orefice成功改建成為奇幻機械島Les Machines de l'ile，頓時令南特變得充滿創意藝術氣息。



機械島的最大特色，是保留重工業元素，設計師利用舊船廠遺下的工業用鋼鐵、齒輪及木材等，製成各種會動甚至會飛的機械動物，重頭戲是一頭高十二米、重四十八噸的巨大機械象。這頭機械象，原來是為支持老撾的大象保育中心製造，由人手透過電力操控行走，每次可接載五十名遊客在南特港口一帶巡遊，威武異常，因而極受歡迎，有心乘坐便切記預約購票。



此外，舊船廠的Galerie園內，還擺放着多組機械動物，包括巨大蜘蛛、毛毛蟲、蜂鳥，以及今年年初新加入的樹獺，每組都有專人講解，幸運者還有機會與職員一同操作機械動物，包括坐上被蜂鳥抓着的竹籮，在廠房上空飛翔盤旋，非常好玩。



Les Machines de l'ile



地址：Parc Des Chantiers, Boulevard Leon Bureau 44200 Nantes



電話：33 251 17 49 89



時間：10:00-18:00（部份日子至17:00）



費用：機械象、旋轉木馬及Galerie，每款成人75港元，小童61港元。



網頁：www.lesmachines-nantes.fr



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境法國。



查詢：3752 9900（法國駐港澳總領事館）







法國航空由香港經巴黎來回南特，經濟客位票價約5,115港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.airfrance.com.hk







www.nantes-tourisme.com（南特旅遊局網頁）



www.levoyageanantes.fr（Le Voyage A Nantes網頁）