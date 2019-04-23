熊本2 古早風味 鄉土名物

熊本依山近海，農業及畜牧業發達，除佐賀、宮崎的和牛，以及黑豬、海產等九州矜貴食材外，當地庶民美食同樣滋味，當中熊本拉麵、馬肉刺身、辛子蓮根、一文字葱卷，以至地道和菓子等熊本名物，更是必嚐鄉土料理。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



熊本美食 地道拌手禮



這夜Fifi和大夥兒結伴到YOKOBACHI居酒屋晚膳，當地友人特意點了地道馬肉刺身、辛子蓮根和一文字葱卷拼盤，讓大家一嚐熊本名物的獨特風味。馬肉刺身Basashi味道較熟馬肉濃烈，質感結實而富嚼勁，吃時配以薑蓉、大根、洋葱末和青葱，既可中和濃郁肉味，又可潔淨味蕾。至於傳統家常美食辛子蓮根，即炸芥末味噌釀蓮藕片，入口微微酸辣，又帶絲絲甜蜜，以及辛香，清新醒胃而富東瀛味醂風味；辛子蓮根的酥脆口感除了源自外層薑黃炸漿，還在於芥末味噌釀料混合了Panko日本麵包糠，口感因而份外爽脆。一文字長葱的莖部甜美而綠葉芳香，炮製時因兩者厚度不同而分開灼煮，再過冰水以確保質感，瀝乾後束成葱卷，佐以芥末味噌醬，為香甜爽口的地道長葱提味，並增添口感。



吃罷熊本三大名物，大夥兒走到天外天拉麵，品嚐熊本拉麵，這只容納十二人的小店，晚上十時依然人氣鼎盛，須輪候半小時才得入座，然而這一口味道濃郁、精煉厚實，且油香四溢的老雞豚骨湯底，配合烤香蒜片，加上口感爽彈的地道熊本拉麵，完全俘虜了Fifi的味蕾，吃罷感到無比滿足。



始於江戶時代的元祖「朝鮮飴」，是四百年前的貢品，當時作為往朝鮮參戰的軍隊配給，因而得名。園田屋以糯米、糖漿、砂糖和玉米粉搓揉成微甜軟糯的元祖朝鮮飴，質感和香港的香蕉糕相近，是上佳的拌手禮。至於鶴屋的傳統熊本菓子「瞬間糰子」（Ikinari Dango），超薄糯米外層內有抹上紅豆泥的厚切地瓜，吃時即叫即蒸，集糯米、微甜紅豆和鬆軟地瓜三重風味，值得一試。



YOKOBACHI居酒屋



地址：日本九州熊本市中央區上通町11-40



查詢：81 96 351 4581



天外天拉麵



地址：日本九州熊本市中央區安政町2-15



查詢：81 96 354 8458



元祖朝鮮飴園田屋



地址：日本九州熊本市中央區南坪井町6-1



查詢：81 96 352 0030



鶴屋百貨百菓繚爛



地址：日本九州熊本市中央區手取本町6-1



查詢：81 96 356 2111