全城熱捧MARVEL潮

用十一年鋪排、第二十三齣MARVEL超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（下稱《復仇者4》）將於本周三（4月24日）上映，一時間全城掀起MARVEL熱潮，各式活動、產品、展覽等傾巢而出，粉絲們搶戲票、爭玩具，齊湊超級英雄熱！



電影《鐵甲奇俠》於2008年上映時，相信沒太多人預計得到，十一年後的今天，超級英雄片會成為影壇的霸主，MARVEL熱潮更可以用瘋狂來形容！早前《復仇者4》預售戲票，本地各區戲院均出現人龍，網上售票系統更癱瘓多時，令不少本地MARVEL迷不滿。現時擁有三萬多個Likes、本地首個MARVEL影迷網上社交專頁「The Avengers-復仇者聯盟（香港粉絲團）」（下稱「復仇者粉絲團」）版主Issac表示，他親身在元朗Yoho Town戲院排了近五小時隊，另一版主Crystal則在尖沙嘴UA iSquare排隊，最後二人均有所獲，包括成功購得上映首天最早場次（早上八時多）的戲票，「Hardcore粉絲最想看的就是UA iSquare IMAX首場，一來不想被劇透，二來首場氣氛特別好，粉絲們會穿上各式MARVEL超級英雄服飾入場，一見熒幕上的MARVEL Logo就會歡呼拍掌，氣氛一流！」Crystal續說，其專頁粉絲人數一個月內急增千多人，相信和電影即將上映有關。事實上，現時《復仇者4》預售走勢凌厲，據Atom Tickets網站統計結果，電影有望全球總票房勁收近六十億美元，大有可能取代《阿凡達》成為史上最賣座電影！



Crystal和Issac認為MARVEL熱潮非偶然，是經過十一年累積的成果，「畢竟《復仇者4》已是第二十三套MARVEL電影，更是《復仇者聯盟》系列的第四集，電影續集竟然還有如此影響力，證明MARVEL Studios策略很成功，在《復仇者3》留下伏線，吊粉絲胃口，令人好奇後續的發展。」Issac留意到，MARVEL近年吸納了不同年齡層的粉絲，「近年香港多了不少年輕和父母輩MARVEL粉絲。」Crystal認為，現時MARVEL已成為一種大眾文化（Pop Culture），滲入生活層面，「八年前開社交平台專頁，四年多前仍有人問為何沒有超人和蝙蝠俠，現在已沒有這類問題，討論愈來愈深入，不光內容，還有剪接、音樂、服飾等，多了許多『真粉絲』！」文：Nancy



圖：Nancy、受訪者提供