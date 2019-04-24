插畫文創迷大召集

「Draw」Attention！本地文創平台HKHands，將於5月初舉辦首屆《香港插畫及文創展》（《HKICS》），雲集逾百個本地及海外插畫及文創品牌，規模盛大，教插畫迷流連忘返！文：Nancy 部份圖片：陳鐵剛、HKHands



HKHands於去年在零碳天地曾舉辦大型市集，當中包含插畫品牌，有感香港欠缺為插畫而設的專業展覽，於是產生舉辦《香港插畫及文創展》的念頭。HKHands籌備逾九個月時間並曾前往南韓等地取經，邀請超過一百個本地及海外插畫及文創品牌參與，香港與海外品牌的比例為九比一。提到插畫部份，大部份品牌將在攤位上展出作品，題材多圍繞日常生活，參觀者遊走其中，恍若欣賞了一場又一場迷你「畫展」。



有趣的是男女插畫師的畫風略有不同，男插畫師愛運用簡單線條寫實描繪，部份帶有日本漫畫的影子；女插畫師走抽象和可愛路線。本地插畫家陸戳熙（品牌：JasonTommy Illustration小塗蛙）和香港插畫家李穎芷（品牌：dodolulu）的風格正好反映現象，兩位將於明天（4月25日）出版的《星島日報》，以及網上《ArtCan》專頁，分享從事插畫師的歷程和對本地插畫發展的期望，密切留意！



《香港插畫及文創展2019》



日 期：5月4日（六）及5日（日）



時 間：11:00am至8:00pm



入場費：成人$50/張、學生$20/張



（註：下載《HKHands》手機應用程式可以免費換領入門券一張）



地 點：九龍塘達之路72號創新中心1&2號展館



網 頁：illustrationcreativeshow.com