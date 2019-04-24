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活米發酵 亮澤肌膚

2019-04-24 列印
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  有沒有發現即使做足日夜護理，肌膚仍然乾涸暗啞？這可是由於肌膚角質層過厚所致。

  KOSE雪肌精MYV ACTIRISE活米發酵系列蘊含的和漢植物，是參考漢方而得出的自然療法，包括薏苡仁發酵萃取液、當歸萃取液、白蘞萃取液，配合從米糠、大豆中提取芽孢桿菌發酵萃取液，以及從日本酒內提取米發酵萃取液，護膚同時去除老化角質層，能令肌膚變得亮澤。全系列包括有卸妝液、潔面乳、乳液及面霜等，非常全面，而且質地清爽不油膩，適合夏天使用。

文︰Angel　售價︰$210至$560

查詢︰2831 8514
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