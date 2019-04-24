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童趣十足玩味夏裝

2019-04-24 列印
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　 穿上充滿活力的夏日衣飾，頓時令人精神百倍，如bossini於夏日全新推出的Winnie the Pooh聯乘系列，包括一系列的男女裝、童裝及配飾，人見人愛的印花圖案，加上搶眼色彩，無論是大人或小朋友都可以輕易穿出動感氣派。今個系列的小童單品特多，而且充滿特色，如女童系列加入了蝴蝶結及荷葉邊等不同的細節設計，配以粉色系的主調，盡展俏皮可愛的造型；男童系列亦富玩味，如印上跳跳虎Tigger的T恤，便是熱賣之選。新系列推出期間，凡購物淨價滿$700，更可獲贈輕便雨傘一把 。文︰Angel

查詢︰2371 1633
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