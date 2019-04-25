﻿那須 Flower World繽紛花海

日本賞櫻旺季剛過，但其實除櫻花外，位於東京以北、栃木縣（櫪木縣，Tochigi）的人氣賞花勝地那須フラワーワールド（那須Flower World），也將迎來教人目不暇給的悠長花季。



文：林逸 圖：林逸、足利Flower Park



鳴謝：栃木縣經濟同友會、EGL東瀛遊



花田遍野 每月不同



日本的「花花世界」多不勝數，以東京周邊地區為例，近年爆紅的便有茨城縣的國營常陸海濱公園，至於栃木縣的那須フラワーワールド（那須Flower World或那須花卉世界），也愈來愈受到賞花客人的愛戴。



位於那須高原海拔約六百米處的那須花卉世界，有連綿的那須連峰作為背景，配以約五公頃的偌大花田，在4月至11月花季檔期，景致稱得上是繽紛悅目，美不勝收。



曾到訪北海道富田農場的朋友，當踏足那須花卉世界，準會有點似曾相識的感覺，因為遍植在斜坡上的花卉，色彩繽紛，錯落有致，確予人一點富田農場彩色花田的感覺。同樣精采的就是大家還可沿着園內的步道閒逛賞花，甚至是走入田間阡陌近距離欣賞及細味花香，難怪在此參觀時，經常都傳來相機及電話鏡頭快門的聲音，以及遊人的歡聲笑語。



那須花卉世界的另一項吸引力，就是如畫般的漂亮花色還會隨着季節變更呈現不同美態，當中由4月下旬至5月中旬便是鬱金香的花季，可賞到約二百種、約十萬株的鬱金香；而在5月上旬至6月上旬便輪到彩虹菊綻放；5月中旬至7月上旬則有罌粟花及魯冰花爭妍；6月至10月下旬便是欣賞玫瑰的檔期；6月下旬至8月中旬則為百合、萱草及薰衣草的季節；7月下旬至11月上旬則可看到鼠尾草、雞冠花及大紅花的美態；來到9月及10月的秋季，便輪到萬壽菊及波斯菊成為焦點，總之在上述期間來訪，準會教人看得目不暇給，滿足而歸。



那須フラワーワールド



地址：栃木縣那須郡那須町大字豊原丙字那須道下5341-1



電話：81 287 77 0400



網頁：



www.flower-world.net