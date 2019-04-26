﻿聰明吸塵機智能轉速

無線吸塵機市場競爭激烈，要成功突圍，創新設計不可少。Dyson全新V11無線吸塵機便採用最新研發高速數碼摩打，同時配備LCD顯示熒幕，又將吸頭智能化，設計貼心實用。



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2926 2300



每分鐘125,000轉



首先我不覺得V11是V10的升級版，它好像是Dyson旗下一個新系列產品般，各方面都有新鮮感！例如V11裝有最新高性能數碼摩打，做到每分鐘轉速高達125,000轉（強效模式下），吸力足足比V10強約20%。據知新版馬達的葉輪比過去更薄、更纖細，相對增加空氣接觸表面積，從而提高空氣流動效率。另一突破是在吸塵機機身加入LCD顯示熒幕，讓用戶進行家居清潔時，可即時檢視吸塵機的性能數據、剩餘使用時間及當前所使用的清潔模式。



家電設計智能化是大趨勢，V11用上新研發的High Torque高扭矩吸頭，最大特色是在轉擦中央設有Dynamic Load Sensor動態負載感應器，能每秒三百六十次監測刷頭阻力，從而自動調整摩打的速度，針對不同地面作出調整。阿卓爸爸測試時發現，V11用於清潔地毯時，吸力會自動加強，電力顯示會由七十分鐘下降至五十三分鐘。但當轉到清潔地板時，吸塵機秒間又作出調整，這項功能除了可將吸力發揮得更好外，更有助保持吸塵機的電量。



廠方資料顯示，新電池針對電源管理系統進行優化，就算V11加個LCD熒幕，亦不會削弱吸塵機的續航力。另一點要留意的是，V11有三個不同售價，主要是配備的配件、吸頭有所不同。



售價：V11 Fluffy/$4,980、V11 Torque/$5,480、



V11 Absolute/$5,980



【測試評語】 可充電七百次



V11雖仍然使用V10的直線氣流設計，但內裏卻是全新系統，吸力提升20%之餘，隔音明顯地加強，在寧靜的會議室內使用，運作聲音不吵耳。廠方工程師向阿卓爸爸說，新的七芯鋰電池可充電七百次，使用得宜的話壽命更長，方法是盡量少用Boost模式，多用自動模式或Eco模式清潔，令電量釋放適宜。