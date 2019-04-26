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﻿【其他選擇】 濕水抹地專攻毛髮

2019-04-26 列印
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　　Philips剛發佈的SpeedPro Max Aqua，是一款可濕水抹地的無線直立式吸塵機。SpeedPro Max Aqua配有三百六十度全角度高效吸頭，保持強力的25.2W電力輸出，續航力可達七十五分鐘。新機又有TurboPet吸頭，專門對付毛髮。

售價：待定
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