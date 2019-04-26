﻿獅城新地標 星耀樟宜

近年新加坡常為旅客帶來驚喜，最新焦點便是剛於今月正式開幕的「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）。這個位於樟宜機場的生活時尚地標，集購物、飲食、休閒、遊樂及住宿於一身，定能給予到訪者全新體驗。



文：林逸 圖：星耀樟宜發展有限公司、



新加坡旅遊局



作為世上第七大繁忙的國際機場，新加坡樟宜機場進一步優化旅客在當地的體驗，趁一號客運大樓及停車場設施需要擴充的時候，特意在核心區域建起外形猶如一顆璀璨寶石的多功能建築物「星耀樟宜」。



佔地約十三萬七千平方公尺的星耀樟宜，由國際知名建築師Moshe Safdie設計，靈感來自「花園城市」這個新加坡的別號，當中除有注目的鋼材外觀及玻璃屋頂，室內更巧妙地把綠意盎然的花園及多元化的購物、餐飲與休閒設施融為一體。



星空花園 年中開幕



隨着星耀樟宜正式開幕，在中心位置的雨漩渦（Rain Vortex）及森林穀（Forest Valley）這兩大室內景觀設施也同時亮相。雨漩渦設於星耀樟宜正中央，高四十公尺，是世界最高的室內瀑布；至於圍繞雨漩渦的則是高達四層樓的室內花園森林穀，綠化面積約二萬二千平方公尺，是個規模極大及植物種類極多的室內植物天堂。另在今年年中，星空花園（Canopy Park）也會在星耀樟宜的最頂層跟大家見面，這裏分別設有步行網、彈跳網、樹籬迷宮、奇幻滑梯等多個特色設施，並有步道及橋樑讓人體驗猶如在林間漫步的感覺，料會成為大家到訪樟宜機場時的一大樂趣。



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國泰航空來回香港及新加坡，經濟客位票價由2,101港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com







www.jewelchangiairport.com（星耀樟宜網頁）



www.visitsingapore.com（新加坡旅遊局網頁）