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﻿獅城新地標 星耀樟宜

2019-04-26 列印
■步行網將在年中登場。
■在星空花園可找到樹籬迷宮。
■星耀樟宜有許多綠色遊樂設施。
■由機場客運大樓乘坐高架輕軌列車可輕鬆直達。
■雨漩渦及森林穀是兩大重點。
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        近年新加坡常為旅客帶來驚喜，最新焦點便是剛於今月正式開幕的「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）。這個位於樟宜機場的生活時尚地標，集購物、飲食、休閒、遊樂及住宿於一身，定能給予到訪者全新體驗。

文：林逸　圖：星耀樟宜發展有限公司、

新加坡旅遊局

　　作為世上第七大繁忙的國際機場，新加坡樟宜機場進一步優化旅客在當地的體驗，趁一號客運大樓及停車場設施需要擴充的時候，特意在核心區域建起外形猶如一顆璀璨寶石的多功能建築物「星耀樟宜」。

　　佔地約十三萬七千平方公尺的星耀樟宜，由國際知名建築師Moshe Safdie設計，靈感來自「花園城市」這個新加坡的別號，當中除有注目的鋼材外觀及玻璃屋頂，室內更巧妙地把綠意盎然的花園及多元化的購物、餐飲與休閒設施融為一體。

星空花園 年中開幕

　　隨着星耀樟宜正式開幕，在中心位置的雨漩渦（Rain Vortex）及森林穀（Forest Valley）這兩大室內景觀設施也同時亮相。雨漩渦設於星耀樟宜正中央，高四十公尺，是世界最高的室內瀑布；至於圍繞雨漩渦的則是高達四層樓的室內花園森林穀，綠化面積約二萬二千平方公尺，是個規模極大及植物種類極多的室內植物天堂。另在今年年中，星空花園（Canopy Park）也會在星耀樟宜的最頂層跟大家見面，這裏分別設有步行網、彈跳網、樹籬迷宮、奇幻滑梯等多個特色設施，並有步道及橋樑讓人體驗猶如在林間漫步的感覺，料會成為大家到訪樟宜機場時的一大樂趣。

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持BNO護照及特區護照均可免簽證入境新加坡。

查詢：2527 2212（新加坡領事館）



國泰航空來回香港及新加坡，經濟客位票價由2,101港元起，已連稅項及相關附加費用。

網頁：www.cathaypacific.com



www.jewelchangiairport.com（星耀樟宜網頁）

www.visitsingapore.com（新加坡旅遊局網頁）
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