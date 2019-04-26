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﻿Xbox One新版免入碟

2019-04-26 列印
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　　雲端串流打機能否普及，或者還需要時間驗證，不過以下載方式取代實體光碟，就顯然是遊戲界大趨勢。微軟就率先踏出這一步，下月為Xbox One S加推數碼版主機「All-Digital Edition」，機身飛走了光碟盤，當然售價也會較原有版本便宜，新機套裝將附送三款遊戲，包括《Minecraft》、《Forza Horizon 3》及《Sea of Thieves》。

　　此外，廠方又會推出全新的Xbox Game Pass Ultimate月費計劃，好讓機迷以一個相宜的價錢，同時享有Xbox Live金會員及Xbox Game Pass兩種服務，方便暢玩遊戲庫內逾百款遊戲。港版新主機及服務收費有待公佈。文：Joe

查詢：www.xbox.com/zh-HK

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