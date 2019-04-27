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時尚手袋鞋履二折登場

2019-04-27 列印
Furla 藍色 Bella迷你斜揹袋 原價$3,140 優惠價$2,190
Kate Spade 火烈鳥兩用袋 原價$4,500 優惠價$2,700
Juicy Couture 藍色豹紋針織襯衣 原價$2,290 優惠價$458
ALDO 桃紅色平底鞋 原價$799 優惠價$399
Juicy Couture 粉紅色天鵝絨運動褲 原價$1,590 優惠價$318
Max Mara 拼布百褶連衣裙 原價$15,380 優惠價$7,690
Kate Spade粉紅色銀包 原價$2,300 優惠價$690
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　　春夏時裝已紛紛登場，想穿新裝又要精明消費，要留意東薈城名店倉於即日至5月13日推出春日減價優惠，各款名牌手袋、鞋履、襯衣都以超低價發售，大家不妨掃貨獎勵自己！文︰Angel　圖︰陳鐵剛

　　東薈城名店倉於即日至5月13日推出春日減價優惠，商場內超過80個國際生活時尚品牌提供低至二折優惠，熱賣推介有Kate Spade火烈鳥兩用袋、Furla藍色Bella迷你斜揹袋，時尚又實用，Juicy Couture部份襯衣更以二折發售，適合戶外活動或旅行時穿着。同時，商場把風靡全球的「漂浮雨傘」藝術裝置帶到香港，首次於商場帶來彩色空間，顧客憑指定消費亦可尊享消費禮遇。

東薈城名店倉

地址︰大嶼山東涌達東路20號

查詢︰www.citygateoutlets.com.hk
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