Sony RX0 II 4K反芒自拍

隨着Vlog流行，相機廠商相繼拋出輕便攝錄方案以取悅拍友，當中Sony剛推出的第二代全天候相機RX0 II，一方面保留小巧機身，同時加入180度反芒，自拍無難度，更可以輕鬆錄製4K/30p超清片。



Eye AF眼部對焦



今代RX0 II其中一項革新，正是改用可揭式熒幕，1.5吋LCD芒可向上180度及向下90度調節，換言之，如今自拍可以看着熒幕取景，低角度拍攝則可將熒幕調至水平角度，憑畫面清晰構圖。說到影像質素，RX0 II沿用1吋1,530萬像素Exmor RS CMOS，鏡頭同樣是Zeiss Tessar T* 24mm F4.0定焦廣角鏡，多得新一代BIONZ X影像處理器，除了速度比上代快了1.8倍，新作可拍出更寬廣的動態範圍，成像細節及色調層次亦更為自然及豐富。近年Sony旗下的新款數碼相機，不論來自A系無反或RX家族，均有一共同賣點，就是支援Eye AF眼睛自動對焦功能，RX0 II也不例外，且配備最新升級版，由速度、準確性到操作性均有所提升，只需半按快門即可鎖定拍攝對象的眼睛對焦，拍友更可在選項中選擇以左眼或右眼進行對焦，準確捕捉你想拍的一面。



全像素讀取 加手柄持握



上代若要攝錄4K短片，只可經HDMI輸出，RX0 II則進化至可以直接攝錄XAVC S格式的4K/30p影片，Bitrate高達100Mbps，且具備全像素讀取及無像素合併功能，由於採用1.7倍數據來取樣，從而有助減少拍攝時摩爾紋出現及主體邊緣的鋸齒形成，令畫面更見清晰平滑，加上RX0 II內置影像穩定技術，即使手持拍片亦可保持畫面穩定。當然，拍友可選擇以Proxy同步錄影，拍後將容量較細的Proxy影片經App上傳至手機剪輯，繼而傳送分享。雖說RX0 II可以反芒，但對Vlogger來說，想要更好的手持攝錄效果，最簡單的方法是添置同廠的拍攝手柄VCT-SGR1，手持邊走邊拍毫無難度，若然在手柄加上托架，還可以同時放置收音咪，直接經3.5mm接入RX0 II便可收音，方便程度猶勝同級對手。