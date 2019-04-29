﻿Galaxy A80旋轉鏡頭自拍

繼S10系列一門三傑熱賣後，Samsung日前又一口氣帶來了五款全新Galaxy A系手機，入場費千多元起跳，由入門到中階一網打盡，當中包括破格裝上升降式旋轉鏡頭的A80，藉三鏡頭前後轉向，影人自拍輕鬆搞定。文、圖：B1807



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旋轉鏡頭革命 A80



去年開始，Galaxy A系列成為試行新元素的先Phone，如A9裝有四鏡頭、A8s率先採用開孔式全熒幕。今回A系新作同樣話題十足，且看熒幕上方找不到前鏡的A80，原來首次用上革命性的旋轉鏡頭，當在拍攝介面切換至自拍，機頂隨即緩緩升起，原先見於機背的主鏡頭快速180度轉向，一瞬間主鏡變成了前鏡，用戶既可以48MP主鏡頭自拍，也可利用超廣角8MP鏡頭群組自拍，由於三鏡中包括ToF 3D景深鏡頭，既有景深即時預覽，配合預載的「快速測量」App，用戶還可以直接量度鏡頭前物件的尺寸及體積。旋轉鏡頭不但帶來嶄新影拍體驗，亦令A80首度換上New Infinity Display，6.7吋全熒幕屏佔比高達93.8%，同時整合熒幕指紋，以及藉磁力振動發聲取代傳統聽筒，賣點多多。



Samsung×Marvel智能保護殼



同樣裝有6.7吋FHD+ sAMOLED巨芒的A70，全熒幕屬於水滴形的Infinity-U設計，亦整合了指紋解鎖，前置鏡頭為32MP，機背三鏡組合分別是32MP主鏡頭、8MP超廣角及5MP景深鏡頭，除了支援20種常用場景、景深即時預覽及瑕疵偵測，亦玩到AR Emoji。 另一中階成員A60配備6.3吋FHD+ Infinity-O全熒幕，32MP+8MP+5MP三鏡組合與A70如出一轍，前置則換成16MP。為迎合新一輪Marvel英雄熱，Samsung再次與Marvel合作，特別為S10/S10+及A70設計了一系列智能保護殼，只要將保護殼套上，手機即會啟動預載的《Galaxy Friends》程式，將布景、鎖定畫面及應用程式圖案，全部換成相關角色主題。