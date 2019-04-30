﻿惠比壽 靚景鐵板燒

在繁華的東京，摩天建築林立，當中不少食肆都向高空發展，如惠比壽的The Westin Tokyo酒店，其頂層擁有鐵板燒餐廳，食客可邊賞着超級無敵靚景，邊品嚐頂級和牛美食，實在滋味。文、圖：Kengi 鳴謝：The Westin Tokyo



黑赤和牛 各有千秋



屹立此地多年的高級酒店The Westin Tokyo，正是日本人心目中的傳統國際級品牌，位於二十二樓的惠比壽鐵板燒餐廳，更是必吃之選。



鐵板燒餐廳以惠比壽和牛為招牌菜，更細分為赤牛與黑牛兩種選擇，黑牛即是黑毛和牛，來自九州鹿兒島的のざき牧場，屬當地品質最高的A5級別和牛；至於赤牛則來自宮城縣，是專吃漢方飼料的健康兼極罕的和牛品種，據餐廳主廚沼尻壽夫解釋，兩種牛肉的肉質口感各有不同，例如油份溶點的溫度也略有不同，作為食客最痛快的事，當然是一次過來品嚐，只要跟朋友各點一款和牛套餐，就可即場用舌頭去比併，每客由23,000日圓（約1,619港元）起，包括前菜、海鮮如龍蝦、燒蔬菜、白飯與麵豉湯及甜品等。



高層酒吧 浪漫賞景



位處同層、同樣擁有醉人景觀的還有The Compass Rose，是非常受城中潮人熱捧的酒吧，酒吧吧桌的座位全部面向偌大的觀景玻璃窗，營業時間是下午四時起（星期六、日及公眾假期由下午二時起），這裏打從黃昏時段起就漸漸熱鬧，因為大家都想趕緊來觀看夕陽沉落在城市的絕色風景及眺望東京鐵塔美景，另外據悉在天氣異常晴朗的日子，從左方一直向遠處看，更可看見富士山呢！



酒吧主打Gin酒或由Gin調配出來的創作雞尾酒，全因這裏藏有的手工Gin多達一百款，部份更是來自世界各地的地方酒廠自家釀製出品，即使是日本本土的Gin也有十多款。



The Westin Tokyo



地址：東京都目黑區三田1-4-1



電話：81 3 5423 7000



網頁︰www.marriott.co.jp/hotels/travel/ tyowi-the-westin-tokyo







旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



日本航空由香港至東京，經濟客位來回票價約3,809港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁︰www.hk.jal.co.jp



The Westin Tokyo酒店，雙人房每晚房價約28,800日圓（約2,056港元）起。



www.gotokyo.org（東京觀光網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）