﻿澳門蜀饌24道風味

早前放假到澳門度周末，順道前往「亞洲50最佳餐廳」終身成就獎得主江振誠（Andre）主理的川江月，體驗精緻川饌。江振誠在其同名的新加坡摘星餐廳Andre結業後養精蓄銳，從新投入四川料理，除了在成都開設The Bridge，更為澳門川江月擔任創意廚藝總監。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



澳門永利皇宮從前的逸蝶軒，換上由摘星名廚江振誠主理的川江月，開業僅一個多月，已一位難求。是夜嚐味晚餐套餐，以中國二十四氣節為主題，通過法國廚藝和地道食材，帶出川菜麻辣以外的「七滋八味」。甫入座侍應隨即推出盛載酸菜瓶的餐車，讓客人以泡菜潔淨味蕾，並為二十四道精緻川菜晚餐套餐（每位約2,300港元）揭開序幕。接下來侍應送上涼菜拼盤，當中涼拌蟲草花和滷鴨舌最合Fifi的胃口，前者入口香脆不膩，後者去骨鴨舌以傳統滷湯浸煮，先嚐到花椒辛香，接下來是多款富層次香料風味，加上麻辣的餘韻，以及富嚼勁的口感。



帶出川菜「七滋八味」



接着的秘製香辣帝王蟹，帶港式避風塘炒蟹的影子，帝王蟹蟹腳加入了混合蒜片、紅椒粒、藜麥和豆瓣醬的秘製調味料炭烤，郫縣陳年豆瓣醬以濃醇而富鹹辣豆香見稱，配合蒜片和藜麥的香脆惹味，帶出帝王蟹的鮮甜細嫩，蘸上自家製煙燻羅勒和金槍魚腩油Pesto，風味更上一層樓。另一道麻婆豆腐，以麻辣鮮香的花椒豆瓣醬，配合炸大豆，帶出四款自家製一口豆腐的特色：黑豆腐綿密扎實而香甜，嫩豆腐口感細嫩，老豆腐即香滑豆花，至於日式玉子豆腐，滑嫩帶濃郁蛋味之餘，還反映江師傅在日本成長的童年回憶。至於玉米粑粑，用上兩款來自北海道，以及江師傅台灣家鄉的玉米入饌，令冰凍細滑的玉米蓉增添甜味和香氣，配以歐陸Polenta Cake風格的玉米海綿蛋糕品嘗。



至於椒麻野菌鴨肝凍，以傳統法式Foie Gras Royale做法，低溫慢煮鴨肝及雞蛋，味道清香而質感如絲細滑，外層經過火炙，微脆富香氣，面層放上來自四川雲南高地的矜貴虎掌菌，配麻辣啫喱汁提味。嚐過水煮海味佛跳牆後，樸實無華的擔擔麵更能迎合Fifi的味蕾，這一條1.88米長的麵條不但柔韌彈牙，且洩露江師傅身高的端倪，拌勻品嘗，散發麻、辣、香、酸的味道，雖是家常風味，吃罷卻滿足無比。飯後送上一顆奇妙軟糖，放入口內咀嚼十秒，便先後釋出甜、酸、苦、辣，藉此代表人生，亦為豐盛的精緻川饌作結。



川江月



地址：澳門路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層



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