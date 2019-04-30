﻿嚐盡澳門地道美食

澳門向來是港人快閃旅遊之選，由即日至5月19日（日）的逢周五至周日，銀河娛樂集團舉行《第二屆澳門美食嘉年華@百老滙》，超過二百款人氣地道美食任選，當中二十款更以澳門幣二十元發售，藉此慶祝澳門回歸二十周年！另新設品酒區，讓你在河濱美景前細味葡萄美酒及特色雞尾酒！



今屆《澳門美食嘉年華@百老滙》比去年食物種類更多元化，美食街內共設有五十個攤檔，約二百四十多款菜式、小食及甜品任選，而且不局限於澳門傳統美食，例如比利時窩夫、泰式炒雪糕及榴槤流沙包等都可在場內吃到。百老滙款客事務營運及百老滙舞台副總裁倫宇文（Harrison）表示，今年嘉年華比較多年輕品牌參與，帶來不少創新、女士們愛吃的食物，「一些影相漂亮、容易在社交平台呃Like的食品相信會比較受歡迎，我們希望藉此幫助一些中小企推廣，以及建立他們的品牌。」



Harrison推介現時澳門很流行的甜品品牌「不是葡撻PUTAJANAI」，它結合了葡撻和年輪蛋糕，成為新式葡撻，大受歡迎。另有始創於1944年的「澤賢記」，由孫子接手後創立了更多口味，其中最新的焦糖葡撻雞蛋仔，每粒雞蛋仔中間包含葡撻餡料，外脆內煙韌，口感新奇！除了即場吃特色食品外，大家也可在嘉年華內選購澳門手信，例如杏仁餅及花生糖，1984年創立的合記花生糖，以車仔檔擺賣花生糖、薑糖、蛋卷為主，在是次美食街亦會現場手製花生糖、蛋卷，香味四溢，完全感受到產品的新鮮、原汁原味。另一老字號「祐記」，從路邊的小攤檔發展至今，已搬往「婆仔屋」附近的店舖，負責人稱天氣好的時候，會在美食街抽拉糖絲，即製龍鬚糖，甚有懷舊感覺呢！



值得留意，是次美食街的一邊靠近河畔位置，加設了品酒區，雖然攤位不算太多，但提供了來自葡萄牙、法國、意大利和澳洲著名酒廠的紅、白葡萄酒、日本清酒、大吟釀、燒酌，以及以紅牛調製的雞尾酒特飲等，配以佐酒小食，一邊欣賞現場DJ打碟表演，一邊品嘗美酒，氣氛熱鬧又寫意！文：Katrina（澳門）



部份圖片：黃頌偉（澳門）



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