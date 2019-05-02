﻿西澳玩樂小鎮

對喜愛自然恬靜生活的朋友來說，西澳（Western Australia）確是個人間天堂，但欲在寧靜中感受多點色彩，便不妨前往距離首府柏斯不到一小時車程的港口小鎮費里曼特爾（Fremantle）一遊，吃喝購物及在周末市集閒逛，細味這個西澳後樂園的風韻。



文、圖：韋利 鳴謝：西澳旅遊局、新加坡航空



古老市集 人氣色彩地標



位處天鵝河（Swan Lake）入口的費里曼特爾，由於濱臨印度洋，昔日是英國人登陸西澳的地點，歷史較柏斯更為久遠，不過隨着時代變遷，當地雖仍保留眾多十九世紀維多利亞時期的英式建築，卻已漸漸發展成為一個寫意玩樂小鎮。



在費里曼特爾市中心地域Hendersen Street及Cappucino Strip一帶，不少典雅樓房已變身成為餐廳、咖啡室及個性小店，滿溢閒適度假氣息之餘，又帶點熱鬧色彩。有意到當地閒逛的朋友，建議最好在周末來訪，全因同處區內的古老市集Fremantle Markets，只在星期五至星期日營業。



這個始建於1897年的市集，同屬維多利亞時期風格，磚牆建築外表充滿懷舊味道，市集至上世紀中葉仍是商賈們批發交易的重地，據悉當年到訪的客人，不少都是騎馬或乘馬車而至！直至1975年，市場經過全面翻修，變身成為人氣周末市集，現在更成為西澳的地標市集，有超過一百五十家攤檔及店舖，當中大致可分為The Hall及The Yard兩大區域，前者是原有的舊市場部份，有售手工藝品、土產手信，以及衣履服飾等等，當中最吸引我的，便是咖啡豆、蜜糖等農產美食，其中一家專門售賣蜜糖蛋糕的，出品甘甜味美，是我的心水推介！



買過手信特產，不妨轉至The Yard區域，那裏稱得上是美食天地，除有售各種新鮮蔬果，更有不少即場炮製的各地風味小食店舖，定可教人大飽口福。不過大家可別只顧在市集流連，全因門外便是藝術表演者聚集勝地，在此欣賞他們大玩樂器、表演默劇及魔術，也是挺精采的娛樂！



Fremantle Markets



地址：South Terrace &, Henderson St, Fremantle WA



時間：8:00-20:00（星期五）



8:00-18:00（星期六及日）



網頁：www.fremantlemarkets.com.au