﻿易用智能煲 快速無水烹調

所謂無水料理，就是利用鍋子密閉及保溫的功能，以食材本身滲出的水份，將食物蒸熟，味道天然質樸。Panasonic最新推出的萬用智能煲，使用先進高壓烹調原理，縮短無水烹調時間，亦毋須調校火力，烹調過程方便快捷。



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 查詢電話：2733 3833



據知，無水料理概念來自日本，靠食材本身水份烹調，過程中加少許鹽、醬油等調味，而一般都是小火慢煮，烹調時間較長。隨着科技發展，無水料理已可利用高速煲製作，Panasonic推出的全新萬用智能煲（型號：SR-PS608），特別提供無水料理功能，以快慢交錯高熱，令食材不斷收縮及膨漲，擠出本身的水份。



預設十二款食譜



傳統無水料理講究材料擺放及廚具，首先要以層疊式煮法，把最多水份的蔬菜放在最下層，中層是海鮮類，頂層才是肉類。廚具方面，鑄鐵、搪瓷、陶瓷鍋最好，貪其儲熱度高、升溫均勻，適合低溫慢煮，而且材質較重，有少許壓力煮食效果。而這款萬用智能煲，預設十二款無水料理食譜，包括無水醬牛肉、口水雞、炆雞翼、薯仔炆雞、手撕雞、紅燒豬手、黑椒冬菇、蒜蓉金菇、法國燉菜、無水海鮮鍋、煮鱸魚及剁椒魚頭，其密封式設計令蒸氣和熱力在鍋內循環，從而利用食材本身的天然水份進行烹調，毋須加水和油，保存食物原汁原味。



萬用智能煲備有高、中、低三種壓力選擇，鍋蓋頂部又有壓力顯示杆，配合電子顯示，煲內壓力一目了然。完成烹調後，可等待自動排氣降壓，要慳時間也可手動排氣。壓鎖方面採用滑蓋解鎖，內藏一按開關，廠方說系統有十六重安全裝置，確保煮食時安全。



售價：$2,080



【測試評語】 預壓過程約四十分鐘



很多人怕無水料理會「煲燶鍋」，阿卓爸爸經多次測試後，發現SR-PS608整過過程有嚴密監控，一按式「無水料理」中最快是法式燉菜，煲顯示一分鐘就完成，不過要留意所謂一分鐘，是煲內壓力達標後才計算，這個預壓過程約四十分鐘，必須預留時間。另外，SR-PS608壓力調節是以實體鋼珠加壓，不會因機件老化令壓力下降。