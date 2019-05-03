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﻿【其他選擇】 超級全能飯煲

2019-05-03 列印
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　　URC-28是德國寶的新產品，有八公升內鍋容量及連體式煲蓋。飯煲本身集合電飯煲、壓力煲、真空煲、電鍋及燜燒鍋於一身，採用微電腦控制烹調壓力，內鍋是硬質氧化內膽，設有內置六個快速烹調功能，增設自選一至九十九分鐘烹調時間控制。

售價：$1,880　查詢：3110 2030
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