﻿高雄新舊築跡

台灣高雄，去年能獲旅遊聖經《Lonely Planet》評為十佳旅遊城市的第五位，不少人或許都會覺得意外。大家其實不用驚訝，這個港口城市近年努力蛻變，矚目地標建築不斷湧現的同時，傳統老房子也繼續散發在地人情味，到此尋覓「築」跡，便可感受高雄新舊結合的魅力。



文、圖：韋利 鳴謝：中華航空、



台灣觀光局、屏東縣政府



崗山之眼 天空步道



台灣的「天空」觀景熱潮蔚然成風，許多天空步道近年在全台各地不斷蓋建，當中不少均極具氣勢，然而論到設計的優美程度，我便首推崗山之眼。



這個位於岡山區小崗山上的觀景步道，去年初啟用時，旋即大獲好評，及後雖因整修而關閉兩個月，但在今年2月中正式重開後，仍能成為深受遊人喜愛的地標，能夠攫取遊人歡心，其獨特的樂器造型應記一功。



原來整個崗山之眼園區，全以音樂作為設計概念，其中高四十一米、長八十八米的塔橋式廊道，便猶如一座矗立山上的巨大小提琴，除中央主柱酷似小提琴的琴頭，二十四根支撐步道的鋼索，更像放射性地向外延伸的琴弦，站在橋下抬頭仰視，已覺流麗悅目，拾級登上步道觀賞，更能感受琴瑟和鳴的樂趣。



事實上，當我站在四十一米高的彎形天空步道，一邊吹着悠和清風，一邊眺望山下的壯麗景色，確有種融入自然的悸動，特別是能夠在黃昏夕照時，將阿公店水庫、高雄八五大樓、北大武山，以至台灣海峽等景色盡收眼底，更恰似細聽一曲充滿自然韻律的優美樂章，只是當走到廊道中央位置，突然將我從沉醉樂聲中喚醒，原來步道其中一小段，便以玻璃構建，遊人可站在其上，直望腳底下十層樓高的風光，只見不少遊人都能輕鬆地蹓躂，卻也有寵物小狗嚇得腳軟，久經安撫才敢踏足其上！



網頁：khskywalkpark.com



旅遊記事簿



前往台灣須申辦入台證，可通過網上免費辦理並自行列印出入境許可書，也可在抵台後辦理落地簽證。



網頁：www.immigration.gov.tw



中華航空由香港至高雄，來回經濟客位票價約1,010港元起，上述價格未連機場稅及附加費。



網頁：www.china-airlines.com/hk



高雄喜迎旅店雙人房每晚約910港元起。



地址：高雄市前金區六合二路161號



電話：886 7 231 2333



網頁：greetinn.com.tw



taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）