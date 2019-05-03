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﻿Mega Drive迷你復刻

2019-05-03 列印
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　　遊戲界懷舊熱潮停不了，繼紅白機、超任、PlayStation之後，另一曾經紅極一時的遊戲機「世嘉五代」（Sega Mega Drive），也即將於9月19日在港推出復刻版。

　　這部名叫「Mega Drive Mini」的復刻版主機，黑色機身外形跟1988年推出的原版一模一樣，不過Size縮細至只有手掌大小，機背設HDMI輸出。雖然沒有了插帶位，但內置四十款不同類型經典遊戲，據知港版遊戲名單跟日本版相同，包括有《超音鼠》、《格鬥三人組》、《Shinning Force》、《惡魔城》、《魂斗羅》等等。參考日本版售價，港版估計約售六百餘元。文：Joe

網址：asia.sega.com/mdmini/cht/
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