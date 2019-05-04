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﻿童裝嬰兒用品 一站式購物攻略

2019-05-04 列印
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Mini Car 背心夾衣 原價$69 優惠價$29
Mini Car 圖案夾衣 原價$119 優惠價$59.5
Mothercare JIVE嬰童手推車 原價$699 優惠價$349
Kinder Rainbow New Balance運動鞋 原價$369 優惠價$258
Hallmark Babies 男童背心配牛仔短褲 原價$586 優惠價$410.2
WxY Shop Betta Circus 雙耳飲管杯 原價$189.9 優惠價$99
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        夏日換季又豈止是女士們的大事，家中的Baby同小朋友都一樣要換新裝，MegaBox由即日推出嬰兒用品及童裝減價優惠，各位家長一於替家中的小寶貝入貨吧！

　　參與是次MegaBox夏日童裝及嬰兒用品減價的商戶多達十數個，其中Mini Car、Hallmark Babies、Kinder Rainbow、Mothercare及WxY都有推出優惠，貨品種類亦相當廣泛，如嬰兒服、嬰童手推車、兒童用品、兒童鞋履等，一應俱全，部份貨品更以低至半價發售，夏日熱辣辣，又不想舟車勞頓，今次爸爸媽媽們可以一站式選購喇。

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查詢︰www.megabox.com.hk
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