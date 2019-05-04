﻿童裝嬰兒用品 一站式購物攻略

參與是次MegaBox夏日童裝及嬰兒用品減價的商戶多達十數個，其中Mini Car、Hallmark Babies、Kinder Rainbow、Mothercare及WxY都有推出優惠，貨品種類亦相當廣泛，如嬰兒服、嬰童手推車、兒童用品、兒童鞋履等，一應俱全，部份貨品更以低至半價發售，夏日熱辣辣，又不想舟車勞頓，今次爸爸媽媽們可以一站式選購喇。
MegaBox
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警方搗破一個跨國假卡集團，集團利用一間發卡機構的漏洞，在櫃員機上安裝讀卡器及針孔攝錄機，盜取客戶資料後製假卡提款。警方早前接獲一間發卡機構報警，指七名客戶遭歹徒盜款二十萬。探員調查後，前日在佐敦拘捕三...
2019-05-04
美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，當中一個中國家庭涉嫌花六百五十萬美元（約五千零七十萬港元），賄賂史丹福大學升學顧問辛格（William Rick Singer），據悉，該家庭中的爸爸被傳媒爆料指是山東步長製藥公司董事長、陝西首富趙濤。 陝西首富趙濤被爆讓女兒趙雨思（音譯，Yusi Zhao）於二○一七年春天獲取錄，報道指趙雨思家人是透過投資銀行摩根士丹利的財務顧問，認識案件主腦辛格（William Rick Singer），支付對方高達六百五十萬美元的賄款，據了解，其中五十萬元是用來賄賂帆船隊教練范德摩爾（John Vandemoer），范德摩爾早前向法庭承認...
2019-05-04
南非已故總統曼德拉曾經坐牢多年，他以羅本島獄中牢門為題材的一幅畫作，周四在紐約拍賣，結果以十一萬二千五百七十五美元（八十八萬一千零八十港元）成交，高於原先估價的六萬至九萬美元（四十七萬至七十萬港元）。 曼德拉是反種族隔離政策的代表人物，當年因此被逮捕入獄。他從一九六二年至一九九○年被囚禁了近二十八年，一九六四年到一九八二年間被關在開普敦岸外的羅本島。這幅畫作題為《羅本島的牢門》，完成於二○○二年，到曼德拉二○一三年逝世時一直留在他身邊。據估計，他共留下了二十至二十五幅畫作，但這是他的作品第一次公開展示和拍賣。
2019-05-04
由會德豐及港鐵合作發展的日出康城MONTARA，由上周五（4月26日）至今已公佈四張價單，每次加推均提價1%，共涉及500伙，連日來掀起一股入票熱潮，最平一房單位折實529.5萬入場，今日（5月4日）...
2019-05-04
滙控（005）昨日公佈今年首季業績，列帳基準除稅前利潤62.13億美元（約487.4億港元），增長30.66%，優於市場預期的51億至58億美元（約400至455億港元），同時將於今年中公佈股份回購決...
2019-05-04
利物浦只落後一哥曼城一分排英超次席，今晚聯賽作客紐卡素，紅軍球迷無疑寄望舊帥賓尼迪斯「幫忙」。後者雖然堅稱不會成人之美，但領軍倒戈未嘗一勝，加上客隊鋒將沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿發放正能量克服歐聯四強不敵巴塞隆拿傷痛，料可率隊在聖占士公園球場高奏凱歌，捧讓球主客和讓一球「客勝」。 （Now621台周日凌晨2:45直播） 本輪前，紅軍以九十一分排第二，落後藍月一分，而且剛在歐聯四強首回合作客淨吞巴塞三蛋，次回合就緊接於下周二上演，故前者球迷希望由舊帥賓尼迪斯執教的喜鵲放軟手腳，讓愛隊不費吹灰之力奏捷。不過，賓帥強調：「我會像其他賽事一樣爭勝，而且己隊本季最後一仗主場，要...
2019-05-04
夏日換季又豈止是女士們的大事，家中的Baby同小朋友都一樣要換新裝，MegaBox由即日推出嬰兒用品及童裝減價優惠，各位家長一於替家中的小寶貝入貨吧！ 參與是次MegaBox夏日童裝及嬰兒用品減價的商...
2019-05-04
因為「安心事件」，黃心穎即被TVB掟入「雪櫃」解凍無期，所演劇集凍過水，最新有萬人聯署要求TVB炒黃心穎。「一個累全家」，可憐捱咗8年嘅張振朗，滿心歡喜喺新劇《堅離地愛堅離地》首當男一，加上有份演出的...
2019-05-04
三十二歲年輕好爸爸劉恩丞（見圖）日前因急性肝衰竭，急需換肝續命，惟不敵病魔離世。劉恩丞姐姐劉欣欣透過傳媒感謝市民、朋友、醫護人員嘅付出，稱香港是充滿愛的，又呼籲大家珍惜眼前人，不要到失去時才後悔！劉氏...
2019-05-04
苗禮德上周三起用首次在港策騎出賽的騎師杜美爾，即憑「騰龍駒」和「有備而來」起孖，可是今次賽事卻沒有再跟後者合作，反而將兩匹實力馬「銀紙」和「翡翠綠」交予郭能策騎。苗禮德解釋，今季一直有跟郭能合作，所以當有馬主要求將愛駒交由郭能策騎一試，自己亦不會反對。不過「翡翠綠」和「銀紙」雖然近期狀態良好，且今次出戰途程亦是本身射程，可惜兩駒均排大外檔，隨時有全程走外疊的風險，所以演出如何，要視乎臨場發揮和對手表現而定。 馬場浮世繪
2019-05-04