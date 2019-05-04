﻿Xperia 1 三鏡眼睛追焦

繼開闢21：9畫面比例，Sony Mobile即將登場的旗艦Xperia 1，首度裝上12MP三鏡頭，既有超廣角及兩倍光學變焦，更移植了Eye AF眼睛追焦功能，配合專業的Cinema Pro模式，拍攝樂趣大增。文、圖：B1807 查詢：Sony Mobile/8203 8863



4K OLED逼真色彩



即使同系Xperia 10及10 Plus已展示了21：9 CinemaWide熒幕的視覺震撼，Xperia 1仍有其獨特之處，除了是首款4K HDR OLED熒幕，還加入了源自BRAVIA的顯示技術，包括X1 for mobile影像引擎及HDR重製，既可將HD影片升頻至4K，還可把SDR畫質提升至HDR。若追求原汁原味畫質，Xperia 1在荷里活製作CinaAlta及自家Master Monitor技術協助下，首度開發出嶄新的原創模式，通過10bit色深、BT.2020及Illuminant D65的DCI-P3寬廣色域，忠實還原電影呈現的準確色彩，效果猶如將戲院銀幕搬到眼前。說到效能，新作配備S855八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，CPU、GPU性能提升，廠商加入了遊戲增強器，除了帶來120Hz畫面更新，同時簡化了錄影步驟，更可以開啟前置鏡頭同步錄影及旁述。



Cinema Pro電影感十足



Xperia 1是同系首款裝有三鏡頭系統，分別是26mm主鏡頭、52mm兩倍光學變焦及16mm超廣角，三個鏡頭均為12MP，當中主鏡及遠攝支援OIS光學防震，加上感光度較Xperia XZ3有四倍提升，低光拍攝表現大幅改善之餘，新作還移植了同廠相機的Eye AF眼睛追焦功能，人像拍攝時既可利用52mm鏡頭拉近距離，還可藉Eye AF帶來更準確的對焦及曝光。說到拍片，Xperia 1繼續拍得4K HDR片，還可以應用OIS及EIS雙重防震，不過最令人驚喜的，還是加了專業錄影功能Cinema Pro，可以手動調校畫面比例、白平衡、ISO、快門，亦可預先鎖定對焦範圍，並在拍攝時手動對焦，甚至可因應拍攝主題，直接從預設的LOOK影片風格切換畫面色調，如明亮、強光、暖色等，從而加強影片的電影感。