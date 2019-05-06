﻿HUAWEI 無線耳筒孖寶

藍牙耳筒迅速普及，各大手機廠忍不住加入戰團，爭相推出自家無線享樂系列，當中HUAWEI便趁着新旗艦系列P30上市，順勢帶來兩款藍牙耳筒新成員──FreeLace及FreeBuds lite。



文、部份圖片：B1807



查詢：HUAWEI/8128 8810



FreeLace內藏USB-C



採用掛頸式設計的FreeLace，乍看與一般運動無線耳筒無異，實際內藏乾坤，原來擁有記憶特性的金屬線纜可以一分為二，拆開後可見其中一端為USB-C插頭，簡單插入同廠手機（須運行EMUI 9.1或以上版本）的USB-C介面，即可經自家HiPair技術自動進行藍牙配對，將煩人的配對步驟化繁為簡之餘，通過這樣的連接，還可直接為耳筒反向快速充電，只需5分鐘便可帶來4小時播放時間，偶爾忘了充電，不用等太久，即可為FreeLace重新注入電力，在滿電的情況下，耳筒更可連續播歌18小時。說到音色，新作不但用上9.2mm複合動圈單元，還內置鍍有鈦塗層的超薄TPU振膜，低音夠震撼之餘，人聲高音也相當清脆，整體表現令人滿意。值得一提的是，FreeLace設有消除風聲功能，機身亦具備IPX5防水規格，另耳筒可藉磁力接合帶來智能開關，以及接聽/掛斷電話功能。



FreeBuds lite真無線



True Wireless真無線款式在藍牙耳筒市場一枝獨秀，HUAWEI也順應市場潮流，短短時間再度帶來真無線新作FreeBuds lite，由於採用7mm動圈單元，加上支援高級音頻編碼技術，音色不俗，而經藍牙配對後，每次從充電盒取出耳筒，即會自動開啟並保持連接，加上耳筒上新增紅外線感應器，用戶把耳筒取下又會自動暫停播歌。除了智能感應，左、右耳筒外殼亦支援觸控操作，雙按左邊可以啟動語音助手，雙按右邊又可播放或暫停音樂。若有來電，按任何一邊都可以接聽或掛斷電話。續航方面，FreeBuds lite連續播歌可達3小時，而充電15分鐘即可換來1.5小時播放時間。