﻿豐盛佳餚表孝心

5月12日（日）就是母親節，大家是否正計劃出外吃飯好好慶祝，以慰勞辛勤的媽媽？不妨帶她吃一頓豐富滿足的早午餐，又或者到米芝蓮中菜廳品嚐矜貴菜式，以美食表達心意。



文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供



Wooloomooloo集團旗下多家扒房及餐廳（如Wooloomooloo Prime、Wooloomooloo Steakhouse灣仔與尖東分店）將於5月11日（六）及12日（日）推出母親節周末早午餐，向每位媽媽送上祝福。其中Wooloomooloo Prime的四道菜早午餐相當划算，每位不用四百元就可享用。頭盤可選三文魚他他兩吃或新鮮生蠔，前者分別以煙燻及刺身方法製作，伴以牛油果泥及辣根忌廉， 清新醒胃；後者除可直接品嚐，更可選煙肉洋葱（Kilpatrick）焗蠔方式炮製，增添風味。主菜有四款選擇，分別是蘑菇醬自製手卷意粉、香煎大西洋鱈魚柳、慢煮烤雞胸或烤澳洲牛柳配紅酒汁。手卷意粉口感十足，極富嚼勁；魚柳肉質嫩滑，淋上海藻牛油汁，味道清爽；澳洲牛柳配上西班牙紅椒薯蓉及波特酒煮洋葱醬，層次特別豐富。



若媽媽愛好傳統中菜，推介Eaton HK旗下米芝蓮一星中菜廳逸東軒，餐廳由即日至5月12日（日），推出兩款母親節盛宴，其中窩心母親節套餐以招牌蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔及鹽燒九肚魚作頭盤，滋味滿分。接着是松茸黃耳花膠婆參燉菜膽，滋陰養顏，最適合媽媽品嚐。然後是山珍海味及海鮮，如西蘭花泡龍蝦球、十頭鮑魚扣花菇及清蒸東星斑等，款款也是佳餚。最後是核桃露及棗王糕伴香芒糯米卷，香甜入心，為完美母親節餐畫上句號。



a. Wooloomooloo Prime/2870 0087



b. Wooloomooloo Steakhouse（灣仔）/2893 6960



c. Wooloomooloo Steakhouse（尖東）/2722 7050



d. 逸東軒/2710 1093