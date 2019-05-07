﻿摩爾多瓦酒窖私藏

摩爾多瓦（Republica Moldova），是由前蘇聯獨立出來的國家，也是歐洲最早的釀酒區之一，並擁有世界最大的地下酒窖，約一百二十公里的美酒長廊，珍藏着世界多位領袖及名人的私藏美酒！



文、圖：Rachel



鳴謝：康泰旅行社



礦場改建 百二公里長廊



摩爾多瓦因人均收入最低而被視為歐洲最貧窮的國家，在金錢掛帥的今天，自然備受世人冷落！然而這裏由古至今都深受鄰國居民喜愛，全因當地以釀製葡萄酒馳名，就是俄羅斯總統普京也經常到來開懷品酒，大家只要來到當地最大的地下酒窖Cricova Winery走一趟，便可了解得一清二楚。



這個被健力士世界紀錄列為世界最大酒窖的Cricova Winery，入口處雖然距離該國首都基施紐（Chisinau）市中心約半小時車程，然而酒窖範圍其實橫跨着首都地底，並如蜘蛛網般位處地下約八十米至一百米深處，總長度更達一百二十公里。



酒窖建於1952年，是當地約一百四十個酒窖中少數屬於政府擁有的，以往只招待領袖及名人，近年已開放給遊客參觀，並成為摩爾多瓦的必遊景點。由於酒窖太大，遊客都須乘車遊覽，地道縱橫交錯，冷風呼嘯，沿途擺滿大酒桶，昏暗燈光下，感覺神秘！據酒窖職員表示，這裏原是石礦場，因氣溫及濕度適宜，當年被看中改建成為酒窖，主要目的是收藏由戰敗的德國取得的大量名酒。



滿室佳釀 貴賓廳嚐美酒



來到存放氣酒的巨大酒窖，一列列看不到盡頭的木架上，擺滿正進行二次發酵的氣酒，據職員介紹，摩爾多瓦擁有與法國香檳區相若的土質及葡萄品種，因而能夠釀出極佳的氣酒，我們參觀後便即席品嚐這些美酒，喝來清爽，氣泡細滑，品質極為不錯，據說年產量達三百萬瓶，是人氣產品之一。



品酒後，我們便朝着名人藏酒庫進發，這也是整個參觀旅程的重頭戲，原來每逢有世界領袖或名人來訪，都會獲贈酒類作為酒藏，只見當中的主人既有前國家主席江澤民、德國總理默克爾及俄羅斯總統普京等等，據說普京更曾多次到訪，甚至在此慶祝五十歲大壽，因而擁有不少酒藏！至於酒窖還藏有一瓶1902年釀製的稀世紅酒，非常珍貴。



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照入境摩爾多瓦均免簽證。



查詢：86 10 6532 5494（摩爾多瓦駐華大使館）



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