﻿法國花園 古城美饌

踏入5月，各大餐廳花盡心思炮製盧瓦爾河谷（Loire Valley）地方菜餚，以響應「法國五月美食薈」。歷史悠久的盧瓦爾河谷以城堡建築聞名，不但被譽為「法國花園」，中游區域更列入世界文化遺產。當地的河鮮和牧畜豐盛，不乏釀酒莊園，地道美食充滿鄉土風情。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜大夥兒相約到灣仔Junon聽懷舊金曲，並品嚐來自盧瓦爾河谷摘星名廚Bruno Menard的家鄉菜餚。五道菜嚐味晚餐（$1,688/位）風味地道，低溫慢烹盧瓦爾河鮭魚質感Melty，吃時抹上西洋菜蓉醬增添清新氣息。至於兩款烹調手法各異的自選主菜，正好反映Bruno兩位殿堂級師傅的新舊風格。煎燴甲殼海鮮（Fricasse）參照擅長新派料理（Nouvelle Cuisine）的摘星名廚Jean Bardet的上世紀九十年代做法，將肉質結實而味道濃郁的法國Brittany藍龍蝦、扇貝王，以及爽口彈牙的本地花竹蝦，輕煎鎖緊肉汁，再加入鮮檸、南薑，以及盧瓦爾河谷Mont Louis甜酒燴煮，以南薑的辛味平衡地道釀酒的甜，風味清新。至於地道黑毛土雞（Geléine de Touraine）遵從已故摘星名廚Charles Barrier的傳統烹調，以香草、香蒜、牛油烤雞，並以秘製覆盆子醋雞汁的酸甜濃醇，襯托黑毛土雞香氣四溢和肉嫩多汁的風味。地道甜點忌廉蛋白糖霜球（Cremeux d'Anjou）輕盈Fluffy，散發淡淡柑橘香氣，面層放上香脆的覆盆子蓉威化，撒下焦糖米通、冷凍覆盆子和開心果碎增添口感，吃時蘸上少許覆盆子醬，甜酸平衡而風味清新。



鄉土風情 地道菜餚



文華東方酒店頂層米芝連二星餐廳Pierre坐擁醉人的維港景色，摘星名廚Pierre Gagnaire和駐店愛徒Jacky Tauvry聯手炮製的五道菜嚐味套餐（$1,688/位）凸顯了盧瓦爾河谷鄉土菜餚的精緻細膩風味。頭盤蘆筍配烤羊奶芝士，以微酸軟滑的地道Saint Maure羊奶芝士，配搭鮮蘆筍尖的甘甜草澀，並將蘆筍莖切粒，增添口感。至於主菜盧瓦爾河谷特產地道黑毛土雞（Geléine de Touraine）造成二食，饒富心思。烤黑毛土雞胸肉配以盧瓦爾河谷鮮羊肚菌Vouvray白酒汁，風味樸實而傳統；一口雞腿肉丁天婦羅，外層炸漿超薄輕盈，鹹香酥脆，猶如台式鹹酥雞，吃罷以散發八角香氣的醋酸紅菜頭淨化味蕾。盧瓦爾河谷地道的反烤蘋果塔（Tarte Tartin）焦糖風味迷人，精緻蘋果餅底焦香和牛油香氣四溢，放上地道Chinon酒煮蘋果增添木莓風味，頂層加上焦糖洋葱，整體清新醇厚，帶有酸、甜、鹹、焦多種味道層次，風味獨特。



Junon



地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓 查詢：2808 0882



Pierre



地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓 查詢：2825 4001







