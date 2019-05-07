﻿長洲太平清醮力保傳統

一年一度長洲太平清醮活動即將由5月9日（四）至13日（一）舉行，創立逾四十年的「郭錦記」繼去年推出Hello Kitty平安包後，今年店舖和Sony Pictures合作，推出蜘蛛俠平安包。第二代傳人、長子郭宇鈿（Martin）認為，蜘蛛俠經常「爬來爬去」，與搶包山動作有點關聯，「而且我覺得蜘蛛俠在眾多超級英雄之中，好像比較親民。」



除了Crossover外，今年的主題包裝盒及店舖布置等，都刻意保留了不少本地元素，例如中銀大廈、IFC、尖沙咀鐘樓等，盒內盛載的四個平安包，口味分別為香芋、紅豆、蓮蓉及傳統麻蓉味。Martin表示，堅持要在盒內至少有一個傳統蓋上平安字樣的平安包，「除了讓人感受傳統和認識品牌之外，最重要是讓大眾知道，小店亦可以和大公司、大品牌合作，毋須因為是小店而妄自菲薄。」



有人認為，近幾年長洲太平清醮活動愈來愈商業化，對這個傳統節日甚至小島文化構成衝擊，Martin認為，這想法委實無可厚非，「但對我來說，就是要取得平衡，產品設計上盡量要配合傳統主題，不過每年傳統平安包銷量一定比主題包好。」



在長洲同一條街（北社街），可找到另一個人氣卡通人物——熊本熊（KUMAMON），「康蘭餅店」今年將售賣一盒四個熊本熊平安包禮盒，以及一系列「KUMAMON×太平清醮」限量紀念品。餅店負責人郭予泉表示，自上月底產品推出以來，明顯多了遊人專程來購買。這家長洲老店，今年第一次推出非傳統平安包，郭予泉認為做生意永遠要勇於嘗試。當被問到近年長洲太平清醮被評偏離傳統原意時，他回應：「其實這感覺一定有，以前多數都只是長洲人買平安包，自從政府大力宣傳推廣後，已經漸漸變得商業化，在商言商，我做生意當然希望多些遊客到訪。」



至於搶包山活動，自2005年復辦比賽以來，每年吸引逾萬人次到訪長洲，在島上工作的八十後居民Eric稱，自此的確多了人認識「搶包山」，但似乎偏離了長洲太平清醮的傳統意義，「活動變成了好像嘉年華，太平清醮的傳統故事和精神大眾未必會知，不過至少可吸引到多些人留意。」



文：Katrina 圖：黃頌偉



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