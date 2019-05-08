環保物料 復古鞋履

環保並不是口號，而是身體力行的一種生活態度，除了使用可再循環的飲管，其實亦可從衣着方面入手。好像Palladium在今季的Pampa Organic，便以Organic Canvas有機棉織的帆布為鞋身，鞋底及鞋頭用上循環再造的橡膠，就連細節位像鞋帶尾端也採用可生物分解的塑膠。款式方面亦具創新風格，如皮料外層加入洗水設計，令本來帶有軍事感的鞋身添上復古風格，並同時讓偏硬的帆布變軟穿上更舒適。此外，鞋墊以水松木包裹，因水松木輕量化、堅韌、吸濕快乾、除臭等特性，為用家提供了功能性與舒適度。今季男生款以米白、洗水綠、洗水藍為主；女生款則多了粉紅、粉藍和灰色。



售價︰$580 查詢︰3188 102



文︰Angel