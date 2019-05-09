﻿瑞士名峰皮拉圖斯山

瑞士的登山纜車四通八達，百多年來一直接載過無數對阿爾卑斯山充滿憧憬的旅客，實現輕鬆登上高峰的夢想。若你有機會來到琉森湖，便不妨乘坐登山纜車前往皮拉圖斯山（Pilatus），在此可通過不同角度飽覽湖區全景，實在美不勝收。



文、圖：Kengi 鳴謝：Burgenstock Hotels & Resort、Swiss International Air Lines



黃金路線 多重體驗



前往皮拉圖斯山有幾個途徑，其中之一是從琉森乘巴士至Kriens纜車站登山，另一個便是由琉森坐湖上觀光船或乘火車到Alpnachstad，再接駁登山的齒輪式火車（Cogwheel Railway）前往山頂，據悉這條建於1889年、歷史相當悠久的齒輪式路軌，至今仍是目前全球斜度最厲害的路軌，傾斜度足有四十八度之多，而利用這個途徑登上皮拉圖斯山，便可在三十分鐘內由水平線的湖景，徐徐賞到峽谷與山嶽美景，可算是一次感觀式的享受。



鐵道的山頂站Pilatus Kulm，海拔為二千一百多米，在此有一家旅館，其平台是免費開放予公眾的觀景台，每逢夏季，總有很多觀光客安坐安樂椅上曬太陽賞景。平台兩邊各有山路，沿樓梯可登上更高的觀景位置，如在冬季來訪，則可看到酒店後方的雪嶽群山美如山水畫，至於從另一端的觀景台，便能遙望湖景，又是另一番風情。



在整個皮拉圖斯山範圍，全年均有老幼咸宜的活動，乘搭纜車下山，可途經Frakmuntegg站，夏季在此設有多條遠足路線，最簡易的可在兩小時內完成。此外，在此也能挑戰以繩網設施為主的Parkour Rope Park，也有固定軌跡的Toboggan Run，讓人可體驗既安全又具速度感的落山旅程。



Pilatus MountainMountain



地址：Pilatus Kulm, 6010 Kriens, Switzerland



電話：41 41 329 11 11



費用：纜車及齒輪式火車套票，成人72瑞士法郎（約564港元）起。



時間：齒輪式火車由5月至11月服務，纜車則全年營運（須注意有定期維修日）。



網頁：www.pilatus.ch/en