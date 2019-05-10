﻿移動式水箱慳位咖啡機

一般而言，咖啡機功能愈多，體積通常愈大，但Nespresso剛發表的全新咖啡機Essenza Plus一反傳統，機身小巧卻備有四個預設按鈕，可輕鬆選擇沖製濃縮咖啡、長杯咖啡、美式咖啡或特大美式咖啡。此外更設有可移動式水箱，以及獨立熱水選項，可自由調淡咖啡外，更方便喜歡茗茶的用家。文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：8101 1007



早前Nespresso特別在中環開設期間限定Pop-Up店，設計除了極富現代感外，還特別介紹品牌全新Essenza Plus咖啡機。香港家居空間普遍不大，想打入本地市場，就要充分了解港人的實際需要，故品牌研發出Essenza Plus，機身小巧扁平，但功能更多、更好用。



機身上找到四個可調校的預設按鈕，由濃縮咖啡（四十毫升）、長杯咖啡（一百一十毫升）、美式咖啡（一百五十毫升）到特大美式咖啡（二百毫升），只需一個按鈕就可沖製得到。阿卓爸爸留意到，特大美式咖啡的沖製過程很特別，在咖啡流出的噴嘴旁邊，有一個熱水專用通道，特定份量咖啡流入杯後，系統會加入熱水，而不是一直使用咖啡囊沖出，味道上沒有長時間泡浸的咖啡苦味。



水箱配新一代鎖扣



Essenza Plus咖啡機的外形尺寸相對同級可沖製美式咖啡的機種更慳位，而且新機配備了較大的咖啡粉囊容器，適合多人家庭或咖啡需求較大的用家使用。值得留意的是，新咖啡機後方配備了移動式水箱，可隨意將水箱移到機身的左邊或右邊，對空間運用更有效率。



細心看，會發現水箱用了新一代鎖扣，毋須打開頂蓋鎖才可取出，減少舊有設計會濺出水花的情況。剛才提到新機有熱水專用通道，同時亦加入熱水選項，可根據用家口味將咖啡調淡。售價：$1,788



【測試評語】 操作聲音大減



測試Essenza Plus時，最令阿卓爸爸感到驚喜的是咖啡機操作時的聲音減低了不少，特別是熱水經高壓噴出的聲音較上一代細，震動亦很微細，放在辦公室使用，也不怕打擾同事。雙管道設計亦非常聰明，熱水完全獨立，不會經過咖啡系統，所以熱水沒有殘餘的咖啡味，難怪可以沖奶和泡茶。