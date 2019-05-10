﻿奈良世遺 金峯山寺

奈良吉野，除以一望無際的一目千本櫻見稱，亦不妨參觀位列世界文化遺產的境內名剎金峯山寺，細看宏偉的木構建築及細味箇中雅意。文、圖：林逸



由熱鬧的大阪天王寺地區，只消大約一小時十五分鐘的火車車程，便可來到氛圍完全不一樣的人間淨土奈良吉野山。吉野山一帶不但因着春日的一目千本櫻花景致馳名，境內吉野大峯的靈場更跟和歌山縣高野山及熊野三山，以「紀伊山地的靈場和參詣道」的項目，在2004年登錄成為世界文化遺產，因而吸引更多遊人來訪。



在吉野山的世界遺產群中，便有幾幢古色古香的歷史建築，當中除包括位處奧千本地區高處的金峰神社，以及中千本地區的吉水神社外，同處中千本地區的金峯山寺，更是一家教人看得歎為觀止的古剎。



外觀非常宏偉的金峯山寺，可說是吉野山的地標，這裏是金峯山修驗本宗的總本山，據說是公元七世紀後期由在此修行的役行者小角創立，供奉金剛藏王大權現，至今已有超過一千三百年歷史。



位列世界遺產的金峯山寺主建築藏王堂，便是一幢高約三十四米的木構建築物，是繼奈良東大寺大佛殿後的日本第二大木構建築，不論近觀或遠看，都是宏偉無比。金峯山寺曾在明治時期被禁止作為修道場所而一度荒廢，幸好十多年後得到復興，並在1948年隨着藏王堂成為國寶建築而正式確立成為金峯山修驗本宗的地位，以及得到有宇宙中心意思的「國軸山」的山號，彰顯其神聖地位。



目前置身金峯山寺，舉目都是古樸的木造結構，值得留意是寺內供奉着的三尊被列為重要文化遺產的約七米高木雕金剛藏王權現像，當中分別有代表着過去的釋迦牟尼像、象徵現在的千手觀音像，以及寓意未來的彌勒佛像，雖然其造型跟傳統的佛像有點不一樣，但其歷史及藝術價值卻稱得上是有過之而無不及呢！



網頁：www.kinpusen.or.jp



金峯山寺



地址：奈良縣吉野郡吉野町



吉野山2500



電話：81 746 32 8371



費用：500日圓（約35港元）



特別御開帳1,000日圓（約70港元）



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