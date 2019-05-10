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﻿Activision Blizzard強攻手遊

2019-05-10 列印
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　擁有《Call of Duty》、《魔獸世界》等名作的美國遊戲大廠Activision Blizzard，早前發表了新一年財務報告，其中提及到經過重整架構後，將會在遊戲製作方面調整策略，說明2019年會是他們的過渡期，因此暫時減少推出遊戲數量，接下來則會加大力度於電子競技、手機遊戲以及免費遊玩作品之上。

　　關於手機遊戲計畫，總裁Coddy Johnson表示會通過不同層面小心分析，來決定應開發經典遊戲衍生作品、獨立原創的手機遊戲，抑或是跨平台作品，另外又為《Call of Duty》、《Candy Crush Saga》、《Warcraft》、《爐石戰記》、《Diablo》及《Overwatch》等團隊增加20%人手。其中《Call of Duty: Mobile》已陸續於不同地區展開測試。文：Joe

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