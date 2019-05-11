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﻿感謝慶今日開催 美妝品攻略

2019-05-11 列印
Coach 經典香水系列套裝 （即日至5月19日） 原價$1,760 優惠價$1,080
Cle de Peau Beaute Basic Care 鉑鑽源亮細胞套裝（即日至5月19日） 原價$5,630 優惠價$3,725
Fresh 皇牌面膜套裝 （只限今日） 原價$930 優惠價$510
L'occitane 活泉礦物 鎖水補濕套裝 （即日至5月19日） 原價$565 優惠價$390
Sisley Eye Care Set 明眸修護套裝 （即日至5月26日） 原價$1,625起 優惠價$900起
Shu Uemura Ultime 8 黃金琥珀潔顏油套裝 （即日至5月19日） 原價$1,792 優惠價$860
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        半年一度的城中購物盛事「SOGO Thankful Week 崇光百貨感謝周年慶」於即日開鑼，產品種類應有盡有，不過最吸引女士們的，當然是美妝系列，原來扮靚都可以好慳家！文︰Angel　圖︰陳鐵剛

  今次參與SOGO Thankful Week的美容品牌多不勝數，如Sisley、Cle de Peau Beaute、Fresh、 Coach、L'occitane等，均推出空前優惠，而種類則包括護膚品、化妝品及香水等，貪靚一族不妨一同感受尊貴優質的護膚體驗。不過用家要留意優惠期有限，不少超筍優惠只限一天，售完即止。

Sogo

查詢︰www.sogo.com.hk
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