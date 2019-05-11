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﻿8K影視新旗艦

2019-05-11 列印
■Z9G畫面像素多達3,300萬，足足是4K電視的四倍。
■操作平台為Android TV 8.0。
■廠商將X1 Ultimate處理器下放至X9500G系列。售價：$19,990（55吋）、$69,990（75吋）
■如使SU-WL850掛牆架，機身可以更貼牆，畫面角度亦可自行調校。
■X8500G跟Z9G一樣，內置Acoustic Multi-Audio喇叭系統。售價：$11,990（49吋）、$15,990（55吋）
■Z9G配備新遙控，支援紅外線及藍牙雙模式連接。
■4K OLED電視旗艦A9G，除55吋及65吋外，新增77吋型號。售價待定
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        電視正式步入8K年代，廠商爭相推出8K機款，當中來自Sony MASTER Series的Z9G，正是擁有8K解像度的代表作，配合自家X1 Ultimate處理器及8K X-Reality PRO等顯示技術，在4K還未大規模普及前，再一次將影視體驗重新定義。文、圖：B1807　查詢：Sony/2833 5129

解像度四倍提升 Z9G

　　MASTER Series兩款大作抵港，論矚目程度，當然是畫面解像度達8K的Z9G，型號屬85吋，解像度為7,680×4,320，相比4K又有4倍提升，如說4K畫質已相當細緻，那麼8K的體驗是更加立體逼真。為了帶來最佳體驗，Z9G內置備受好評的X1 Ultimate影像處理器，還用上新研發的8K升頻技術8K X-Reality PRO，因應不同輸入訊號進行影像分析並增強，從而演算出接近8K的畫質。新作也採用了多項8K專用技術，如Backlight MasterDrive及8K X-tended Dynamic Range PRO，以超高密度的獨立控制LED模版，充份發揮背光系統效能，從而令明亮的部份更光猛，黑位細節更見深邃。值得一提的是，新作延續了MASTER Series聲畫合一的特色，其Acoustic Multi-Audio系統將其四組前置喇叭分別置於熒幕上下兩端，營造出準確的音場定位，聲音猶如從熒幕中間透出。

纖薄造型 A9G

　　MASTER Series同步帶來4K OLED電視新成員A9G，除了55吋及65吋，還有更大的77吋尺寸選擇。今代設有新底座令熒幕可垂直擺放，配合新的SU-WL850掛牆架，不但將機身與牆之間的距離減半，還可將機身拉出，左、右調校合適的觀賞角度。A9G同樣內置X1 Ultimate處理器，配合物件導向的超高解像度及HDR重新編錄技術，加上Super Bit Mapping 4K HDR及雙資料庫處理，將4K HDR畫面推向極致。聲效方面，A9G繼續用上Acoustic Surface Audio+熒幕聲場系統。發佈會還帶來了全線2019年的4K電視大軍，型號合共多達22款，由畫質、功能到價格定位，均可以照顧到不同用家的需要。

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