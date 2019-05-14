﻿栃木縣 酒造之旅

在東京以北的栃木縣（櫪木縣），除可找到獲獎無數的好玩酒造，還有由軍用坑道變身而成、曾吸引《暗殺教室》真人劇場版前來取景的洞窟酒窖，愛喝日本清酒的朋友絕對不容錯過。



文、圖：林逸 鳴謝：栃木縣經濟同友會、EGL東瀛遊



有趣道具 歡迎拍照



日本清酒，在香港一直都有不少捧場客，來到有名山那須岳及清流那珂川、能種植出優質稻米的栃木縣，自然可以找到釀製日本清酒的酒造。早在江戶時代文政12年（1829年），來自今日滋賀縣日野町的近江商人外池莊五郎便看中栃木縣的好山、好水，在縣內的宇都宮市開設酒造及賣酒店舖外池莊五郎商店。1937年，與多位兄弟一同繼承家業的外池逸五郎決定獨立外闖，選擇在同縣的陶瓷名城益子創立外池酒造店，為今日的良好發展奠下基礎。



外池酒造店最初以清酒品牌「八千代鶴」打響名堂，易名「燦爛」後更是廣為人知，並在世界及日本的清酒鑒賞大會中連番獲獎，成為日本清酒名牌之一。早前到訪外池酒造店的總部，酒造主人外池茂樹為給訪客帶來歡樂氣氛，便在正門附近擺放一系列的道具，如可戴在頭上及身上的清酒酒瓶及酒桶模型，以及模仿敲破酒桶的裝置供人拍照及自拍留念，令酒造瀰漫歡聲笑語，而在開心暢玩過後，大家也可在酒藏資料館了解到釀酒的歷史及工序，以及看到一眾昔日的釀酒工具呢！



外池酒造店



地址：栃木縣芳賀郡益子町大字塙333-1



電話：81 285 72 0002



時間：9:00-17:00



交通：由真岡鐵道益子站乘的士約十分鐘



網頁：tonoike.jp



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







EGL東瀛遊的東京五天自由行套票，連來回機票及住宿，每位3,030港元起，另有多款包括到訪栃木縣著名景點的一天遊行程，由833港元起。



網頁：www.egltours.com



由JR東京站乘東北新幹線列車至宇都宮站，轉乘巴士可達益子站；在宇都宮站轉乘烏山線列車可達烏山站。



網頁：www.jreast.co.jp







www.tochigiji.or.jp（栃木縣觀光物產協會網頁）