﻿覓食雪梨（１）臨海意日美饌

上月趁南半球夏末初秋、天氣怡人之際，到雪梨「充電」，享受陽光與海灘，更相約當地親友敘舊，並結伴覓食，嚐盡以地道食材結合特色佐料的滋味美食。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



名廚主理 人氣美食



位於Star Casino前方十號碼頭的意日型格餐廳LuMi（意大利語指燈火）獲獎無數，更被備受歐洲老饕追捧的《Gault et Millau》美食指南列入澳洲100大餐廳；曾於Noma、龍吟等世界級餐廳工作的主廚Federico Zanellato更被《雪梨先驅報》美食指南評為年度廚師，其意日風味料理大受當地潮人歡迎，但饞嘴之士評語卻又兩極，Fifi索性相約好友一試其「迷你版嚐味午市套餐」，探索這意日風味菜式的底蘊。



是日餐前小食「一口撻」，頂層為焦糖南瓜籽，配以南瓜蓉和羊奶忌廉芝士夾層，散發焦香和奶香，味道既鹹且甜，帶有抹醬軟綿和瓜籽結實的兩極口感，風味迷人。另一款以食用花點綴的青口天婦羅賣相吸睛，外層薄如威化的粉漿香脆鬆化，且絲毫不膩，佐以泡辣椒蛋黃醬，增添酸辣味道。泥蟹凍湯凸顯了地道食材的風味，微甜而帶海洋鹹風的泥蟹肉絲夾雜堅果意大利奶凍，配以原住民Aborigines常用的手指檸檬（Finger Lime）添上果酸風味。接着的Ceviche（漬刺身）以鮮甜彈牙的平政魚刺身，加入手指檸檬西芹汁提味，拌入爽脆的冰花（Ice Plant）、平政魚高湯啫喱、青瓜粒、蜜瓜粒、紫蘇葉、番荽等增添層次，醬汁微酸清新，口感複雜，別具風味。



至於Agnolotti意大利餃子，以海洋鱒魚的濃縮精華液及水牛奶芝士作餡料，配以較軟身的餃皮，入口散發鱒魚的天然甘美味道。到主菜豬腩肉，加入煙燻五香牛肉慢煮至肉質軟腍，再輕烤外皮，增添焦糖風味和香脆口感，吃時蘸點清新芳香的自家製柚子胡椒提味，配以酸甜醒胃的醃漬意大利Borettana扁平洋葱潔淨味蕾，以靜待甜點。看似平凡的草莓沙冰是層層疊成甜品，頂層有黑橄欖碎的鹹澀風味，中層的羊奶芝士慕絲鹹香且質感綿密，底層為甜蜜滋味的草莓雪糕，整體冰涼細滑，集酸、甜、鹹、澀四種味道。另一款朱古力甜品以散發焦糖香味的白朱古力片作餅底，配以清新無比的日本酸橘Sudachi雪糕，伴以酸奶酪粒和青檸粉提升香氣，風味獨特。八道菜迷你嚐味午市套餐每位收費125澳元（約690港元），只限星期五及六午餐時段供應。



LuMi Bar & Dining



地址：56 Pirrama Road, Pyrmont, Sydney,



New South Wales 2009, Australia



查詢：61 2 9571 1999