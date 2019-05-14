﻿照顧者，誰來照顧？

Keith表示，「不離不棄」照顧者精神健康工作計劃希望邀請不同照顧者分享經歷，惜籌辦時遇上不少困難。「有任職老師的照顧者，因為怕學校、校長可能會介意而不想公開『照顧者』身份。」他又透露，以往試過請病假來照顧爸爸，但「詐病」後回到工作崗位時又感到自責，「其實我只是盡一個 照顧者的責任，照顧患病的家人，但總是難以啟齒。我希望社會對照顧者不一定是物質上的支持，而是給予一份認同，認同是在做正確的事，不用隱藏照顧者的身份。」
大部份的地區中心服務有特定對象，例如分為長者、殘疾人士、長期病患者、精神病康復者等，對照顧者的支援比較分散。去年5月投入服務的明愛賽馬會照顧者資源及支援中心，可說是暫時全港唯一提供一站式照顧者支援服務的機構。該中心高級督導主任梁贊權博士表示，除了個案輔導和熱線電話支援服務外，中心亦有設計一些活動給照顧者，「教他們如何減低和處理壓力，另外技巧方面，因為初接觸時，未必知道怎樣照顧患病者和其狀況，認識多了就會懂得體諒，與被照顧者的關係也隨之改善。」
為提高社會對照顧者的認識及關注，《不離不棄》照顧者精神健康工作計畫將於5月19日（日）在明愛賽馬會照顧者資源及支援中心，舉辦「照顧者的日與夜」工作坊，讓在職照顧者紓緩壓力，公眾人士亦可參與體驗活動，了解作為照顧者的挑戰。
文：Katrina
圖：陳鐵剛、星島圖片庫
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