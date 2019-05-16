哥倫比亞 水果天堂

哥倫比亞（Colombia）原來是個天然美食寶庫，因應該國不同地區而有異的生態及氣候，自然物產特別豐富，水果更是碩大繽紛。來到首都波哥大，先可在地道市場品嚐各種新奇水果，再光顧舊城的小吃街檔，嚐盡這個奇食樂園的獨特滋味。文、圖：韋利



鳴謝：Kuoni勝景遊、Faranda Hotels、Vivaviajando、Mocawa Hotel、Colombia Tourist Board



地道奇食樂園



哥倫比亞是個物產豐盛的國家，翻查資料，該國的維管類植物物種原來是全球第二，在多逾五萬個品種中，便包括世上最高的棕櫚樹、全球種類最多的蘭花，以及我們熟悉的哥倫比亞咖啡等等，不過對一眾水果迷來說，哥倫比亞最吸引他們的，始終是多達一百五十種的熱帶水果。



該國首都波哥大的地道市場Plaza de Mercado Paloquemao，便是個水果天堂縮影，這裏雖然有售各式肉類、蔬菜及奶酪產品，仍以水果店舖最多及最「出色」。只見擺滿檔前的水果，不但繽紛多彩，許多種類更是我等來自亞洲的旅客前所未見的，好像當我們步入市場前，已被門前的水果車吸引過來，只見車上售賣的牛油果，粒粒有如手臂般粗壯，實在教人咋舌，而當進到場內，更像置身水果大觀園。在色澤鮮艷的水果山中，不乏聞所未聞的品種，當中計有像巨大番荔枝的Guanabana、像柿子的奎東茄（Lulo），以至樹番茄（Tomate de Arbol）及斐濟果（Feijoa）等等，樣子悉數新奇有趣，至於香港人較為熟悉的黃金果，價錢更只售約10港元一個！如此新鮮的果物，當然要即場品嚐，我們便買來Guanabana淺嚐一口，果然香甜過人，不過一場來到，更應試試地道的獨有食法，原來當地人習慣將多款水果混合一起，再加入奶酪、雪糕當作甜品來吃，果香四溢之餘，濃甜度更進一步提升！



除能吃盡新鮮水果，這個市場其實也是當地人的「飯堂」，可試試一眾地道美食，我們便嚐過燒豬肉Lechona及像混入雞肉的肉糭Tamales，及後再來一杯哥倫比亞黑咖啡（Tinto），味道雖不算出眾，卻也新鮮獨特，算是認識過哥倫比亞的庶民風味！



Plaza de Mercado Paloquemao



地址：Calle 19 #25-04, Bogota



時間：4:30-16:30（星期一至六）



5:00-14:30（星期日或假期）



網頁：www.plazadepaloquemao.com