﻿自動清洗 抽油煙機蒸英

開放式廚房大流行，抽油煙機在家居中更是不可或缺。選購抽油煙機除了講求抽風量，亦要注意是否容易清洗，有德國品牌便推出具備自動蒸氣清洗渦輪扇葉的新機，毋須拆開部件，十五分鐘即可自動完成！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2511 2323



傳統抽油煙機清洗過程繁複，首先要打開集油蓋，然後扭出網隔，繼而拿出渦輪扇清洗。最近德國品牌Siemens設計了全新iSteam抽油煙機，特點是配備全自動高壓蒸氣清洗渦輪扇葉系統，用家只須注入清水，系統便會自動產生大量蒸氣，過程中還會以高速離心力把扇葉風乾。



備強力「瞬抽」選擇



iSteam的高壓蒸氣技術，是用攝氏一百度高溫蒸氣把頑固油垢軟化及清除，機身特別加入雙氣旋體式摩打，可同時經兩個高壓噴嘴釋放蒸氣，蒸氣同時滲透機身內每個角落，深入清潔機內油垢。廠方指，過程毋須添加任何化學劑，用家只須按下iSteam自動清洗鍵，即可啟動，過程約十五分鐘。測試時，阿卓爸爸預早一星期把iSteam渦輪扇葉塗滿曾以高溫煮過的食油，模擬油垢積聚效果，待一星期乾透後再測試，發現自動清洗效果相當不錯。廠方數據指，iSteam可去除98.6%油垢，這數字是經由香港通用檢測認證有限公司（SGS）測試評估而來。



iSteam排風量達每小時達1,200立方米，比同級機種多出20%，機身又有三段抽力及強力「瞬抽」選擇，可配合不同煮食需要，而每次煮食後，可選擇載入空氣清新功能，抽油煙機會以低速繼續運行十五分鐘，然後自動關機，抽走殘留「廚房」的油煙氣味。售價：約$3,690



【測試評語】 專用膠壺注水



阿卓爸爸特意把iSteam內的渦輪扇葉塗滿高溫煮過的食油，發現重量比原先淨重高約10g，一星期後經十五分鐘自動蒸氣清洗，竟然回復原來重量，可見此自動清洗功能的威力。iSteam另一特別是注水，只須把水倒入專用膠壺，把膠喉插進抽油煙機前方，系統便自動吸水製造蒸氣，過程中嘗試故意放不夠水，系統會作出提示，待注水後繼續清洗。