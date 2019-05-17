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﻿【其他選擇】 極速摩打2,300轉

2019-05-17 列印
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　　德國寶的抽油煙機WRZ-923，內有自動摩打，排氣遇阻力時會自動加速，中層是每分鐘2,300轉的專利龍捲風增速，加上導向式整流，可以於多個角度抽走油煙，內裏有自動電熱除油，加上無縫光滑機身，算是靚仔又有型！

售價：$4,820　查詢：3110 2030
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