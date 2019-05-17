﻿毛里裘斯 海底世界

印度洋島國毛里裘斯（Mauritius），除在陸上有不少絕色風景，海底世界更是七彩繽紛。我這趟下榻服務達到五星級酒店水準的Club Med度假村時，便參加駐村潛水公司開辦的潛水團隊出海，更在其中一艘沉船下面，發現體形龐大的獅子魚蹤影，實在大開眼界。



文、圖︰Kengi



鳴謝︰Club Med La Plantation D'Albion、Air Mauritius



毛里裘斯是歐洲旅客喜歡的度假勝地，島上有兩家各具特色兼充滿法國風情的Club Med度假村，當中Club Med La Plantation D'Albion便主打五星級服務，適合對度假質素要求高的朋友，加上度假村奉行「全包宴」住宿套票，包括客房住宿、每日三餐連基本的酒精及無酒精飲料，以及及一眾陸上及水上活動的費用都已包括在內，客人只須額外付費品嚐高級餐酒及烈酒，以及參與潛水活動，稱得上是相當划算的度假體驗行程。



事實上，在此參加潛水活動雖然要額外收費，卻是我的心水推薦，首先是價格合理，持牌潛水員每趟下潛的費用約為500港元，當中已包括全套裝備，另外只要提早一天來到駐村的潛水店預約便可，十分方便。



獨特環境 孕育魚群



雖說參加浮潛活動未必能夠欣賞到當地獨特的海牀地形，可是隨團的第一潛，我便在Tug II沉船位置下降，進水時覺得自己像在汪洋大海正中央，不料降至十米左右，開始看到海底的大陰影，這正是沉船的輪廓。沉船位置深度只有十八米至二十米，自從1981年起，這艘沉船便被刻意保留，塑造成為人工珊瑚礁，今天所見，雖只剩下破爛船身，艙房都被掏空了，卻成為萬千小魚聚居的角落。這裏最令人嘖嘖稱奇的便是巨大的獅子魚，因為一般在其他潛點出現的獅子魚只有約十至二十厘米長，但這處的六至八條獅子魚，每條都長達四十厘米以上，看着牠們安靜地環繞沉船游動，實在歎為觀止。



我的第二個下潛點便是距酒店較近的珊瑚區Aquarium Albion，這裏是潛水初學者最理想的實習場所，因為珊瑚礁約在水深六米至十三米之間，即使沒有經驗也可輕鬆地在這深度停留，並可看到豐富的魚類品種，包括雞泡魚科的Blackspotted Puffer，以及幾種藏於珊瑚內的海鰻等，教不同程度的潛水員都能樂在其中。



Euro-Divers Albion



地址︰Avenue Du Club Med, Albion, Mauritius



電話︰230 5928 6830



費用︰每次下潛2,400毛里裘斯幣（約542港元），已包全套裝備。



網頁︰www.euro-divers.com/scuba-diving-mauritius/club-med-albion-mauritius