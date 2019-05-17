精選集為下載版，同時附有Bonus Book「惡魔城Dracula秘史 三日月之書」，內裏輯錄了封面插畫、每集系統特色簡介、製作人專訪與許多珍貴資料，值得Fans們珍藏。文：Joe
售價：26.99美元（日版）/19.99美元（英文版）
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澳門賭業近期風光不再，部份「疊碼仔」為增加高利貸生意，紛紛在本港推出「無本生利」計劃，稱可借出數萬元賭場「泥碼」，由賭博專家陪同下注百家樂，揚言可輕易贏錢返港，即使輸光也可分期免息還款。知情者透露，所...
2019-05-17
內地非洲豬瘟肆虐，威脅養豬業。美國有線新聞網絡（CNN）報道，受非洲豬瘟影響，為全球農業提供貸款的荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師預測，今年中國活豬產量將減少三分之一，數量幾乎等同美國和歐洲豬量的總和，而自去年八月疫症傳入中國後，幾近蔓延全國情況，令人擔憂，與此同時，即使中美貿易戰拉開序幕，但由美國與歐洲進口的活豬數量卻有增無減。 其中一名來自河北的豬農接受美國有線新聞網絡訪問時說，自去年十二月開始自家豬場陸續有豬因病死亡，「一開始每日幾隻，之後數以百隻，最嚴重一天之內死八百隻豬」；另一家涉及六百隻豬發病死亡的養殖場負責人表示，官方指是因為豬流感所引致，但是當地官員因...
2019-05-17
美國華盛頓大學一個團隊研發出一個全新的智能手機應用程式，可以探測到小孩子的聽覺是否有毛病，可以協助家長們決定是否帶孩子去看耳科醫生。 根據《科學轉化醫學期刊》刊登的一篇報道，家長只要在智能手機內下載及安裝該套程式，再自製一個紙漏斗，開啟應用程式播放一段類似雀鳥嘰嘰喳喳叫的聲音，透過紙漏斗傳入小孩子的耳道內聲音只播出一點二秒，再用手機的米高峰接收耳內傳來的回聲。如果小孩子的中耳或鼓膜後積了液體或膿，傳來的回聲模式會顯示小孩子的耳朵可能受到感染。 參與這項研究的專家戈爾拉科達表示，研究人員利用這套應用程式進行了大約一百次測試，成功率達百分之八十五，比醫生用肉眼替小孩子檢查耳朵更...
2019-05-17
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心11座低層H室，面積324方呎，議價後以478萬易手，呎價14753元，據悉，買家為自用客，原業主於07年以約80萬...
2019-05-17
美國總統特朗普一方面打壓華為，但另一手又考慮推遲加徵汽車關稅，加上美國上市公司錄得理想業績，以及最新就業數據強勁，刺激美股三大指數周四早段升逾1%，其中杜指曾升逾300點。 美國總統特朗普簽署...
2019-05-17
浦和紅鑽前鋒興梠慎三今季腳風不俗，近六場各賽事攻入四球。今晚日職主場對陣湘南比馬，紅鑽續有此子肩負起入球重任，再藉敵軍不擅作客，可望在主場重上勝軌，主勝可取。（有線603、604台今晚6:30直播） 紅鑽今季兼顧亞冠的情況下，本土聯賽成績明顯下滑，上輪日職於中立場0:2不敵名古屋鯨魚後，近四場不同戰線只得兩勝兩負，暫守聯賽榜第九位。不過該隊前鋒興梠慎三本季有四個聯賽入球外，各賽事近六場又入四球，與武藤雄樹成為球隊的入球保證。 迎作客蟲勝算高 客軍湘南比馬上輪聯賽主場0:1不敵大分三神後，各賽事三場不敗走勢結束，士氣受挫。更重要的是，該隊作客表現平平，不同戰線近四戰僅...
2019-05-17
開放式廚房大流行，抽油煙機在家居中更是不可或缺。選購抽油煙機除了講求抽風量，亦要注意是否容易清洗，有德國品牌便推出具備自動蒸氣清洗渦輪扇葉的新機，毋須拆開部件，十五分鐘即可自動完成！ 文：阿卓爸爸圖：...
2019-05-17
黃心穎因「安心事件」形象盡毀，敗走美國的她留下大堆「蘇州屎」，拍落的《法證先鋒IV》、《牛下女高音》等劇都要重拍，而《法證IV》已落實由湯洛雯取代黃心穎一角，至於《牛下》女一，有傳由24歲的江嘉敏（K...
2019-05-17
做營養師愈久，就愈覺得像偵探！要替病人提供有用的飲食建議，除了解病人背景及病情外，最重要是評估其飲食習慣，即是營養師獨一無二的「搵食架生」——take diet history，還要是an accurate diet history！ 營養師向病人提出一連串問題，從而得知病人的進食時間、份量、食物選擇、哪裏吃、誰人煮等資料。我們一邊問、一邊紀錄、腦袋一邊將食物轉化成數字計算，同時還要向病人保持微笑及眼神交流，殊不簡單。營養師必須對不同國家的食物及超市產品瞭如指掌。肥胖病人傾向「報細數」，過瘦病人傾向「報大數」，所以為了更準確評估，有懷疑時我們會建議病人下次覆診時「交功課」，...
2019-05-17
目前在騎師龍虎榜上居前兩名的潘頓和田泰安，將會在下周六於新加坡克蘭芝馬場，夥拍香港「川河尊駒」和「星洲司令」角逐克蘭芝一里賽，而同日另一場新加坡一級賽獅城盃，他們亦已卜定座騎。 潘頓獲得練馬師瑞爾士邀請，策騎該賽上屆盟主，去年曾來港參加香港短途錦標的「林家遊輪」出賽，該駒同時已獲邀參加下月二十二日在英國皇家雅士谷馬場舉行的國際一級賽鑽禧錦標，如果牠在獅城盃取得佳績，不排除會再聘用潘頓上陣。至於田泰安則將夥拍由女練馬師L黎根訓練，目前在當地五戰全勝的「靈寶」出賽。 馬場浮世繪
2019-05-17