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﻿惡魔城精選集

2019-05-17 列印
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　今年是日本著名遊戲商Konami成立五十周年，故近期特別多搞作，其中即日在PS4、Xbox One及PC推出招牌作《惡魔城》系列的精選集《Castlevania Anniversary Collection》，顧名思義即一次過收錄歷代多款作品，不過並非全部，而是以較早期的家用機作品為主，包括曾經於紅白機、超任、Game Boy、Mega Drive等平台推出一共八集遊戲。

　　精選集為下載版，同時附有Bonus Book「惡魔城Dracula秘史 三日月之書」，內裏輯錄了封面插畫、每集系統特色簡介、製作人專訪與許多珍貴資料，值得Fans們珍藏。文：Joe

售價：26.99美元（日版）/19.99美元（英文版）

下載網址：http://573.jp/Rrha
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