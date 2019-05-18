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﻿抵價旅行裝備 入手攻略

2019-05-18 列印
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        旺角MOKO新世紀廣場由即日至5月31日舉行購物祭，場內近九十個商戶均推出特定優惠，其中有商戶的行李箱以低於三折發售，如打算外出旅遊，可以趁機掃平貨了。　　　　　由即日至5月31日舉行的MOKO購物祭，可說是全城盛事，場內近九十個商戶都有推出特定優惠，包括各式服飾鞋履、美容彩妝及個人護理，如Brooks Brothers、Tommy Hilfiger、adidas、Nike、Jipi Japa、GUESS、initial、American Eagle Outfitters等品牌均有參與。特別推介電子按摩用品，即使工作繁忙，亦要為自己充充電。減價重頭戲則落在MOKO的一田購物日，逾萬件美食及家居用品低至二四折發售，包括多款名牌行李箱。

MOKO新世紀廣場

查詢︰www.moko.com.hk

文︰Angel　圖︰陳鐵剛
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