﻿HONOR View20 升級48MP影拍

新款手機一窩蜂把鏡頭躍升至48MP，新加入戰團的有HONOR View20，除了超高像素的拍攝能力，還裝有新興的TOF 3D鏡頭，藉着深度識別帶來與別不同的3D美體效果之餘，同時應用至AR擴增實境遊戲，玩法有趣。



文、圖：B1807 查詢：Qool/3106 3338



開孔全熒幕



水滴造型以外，開孔全熒幕也是現時市場主流，View20的6.4吋FHD+熒幕左上方正正開出一個直徑僅4.5mm的小孔，用以嵌入25MP前置鏡頭，自拍時既拍得清晰臉孔，還可以利用AI美顏效果修飾臉形及五官，令Selfie更加明艷動人。撇開開孔全熒幕帶來的高屏佔比，View20機背的幻彩設計也令人眼前一亮，事關塗層工藝營造出搶眼的V字形光影效果，並非獨沽一味色彩漸變。說到效能，新作與熱賣的HUAWEI旗艦P30/P30 Pro一樣，內置Kirin 980處理器，配合最高8GB RAM及256GB ROM，在性能模式開啟下，《安兔兔》測試跑分逾308,000，表現令人滿意。為避免高負載時產生的熱量，令系統性能有所局限，廠商特地加入了S形走向的液冷散熱系統，有助將熱源導走，即使長時間玩遊戲仍可保持系統流暢，配合GPU Turbo2.0功能提升熒幕的觸控反應速度，從而減低點擊及滑動的延遲，打機更加得心應手。



AI合成夜攝



話說回來，View20另一賣點是擁有高解像的48MP主鏡頭，配合自家雙ISP及NPU的強大影像處理能力，除了標準的48MP畫質，解像度中還多了一項「48MP AI超清」的選擇，此模式會令拍攝時間延長至4秒，通過連拍多幅影像再合成，成像確實比標準的呈現更多細節，即使局部放大觀看，影像仍見清晰，但檔案Size因而大上一倍，相片容量動輒逾12MB。除了日光下盡顯超高像素威力，由於感光元件的面積達1/2吋，加上最大光圈為F/1.8，在低光環境拍攝依然扎實，且可通過四合一像素來提升感光能力，要是使用夜景模式，還可在短時間內連拍多張影像並合成，從而大幅改善亮度、清晰度及減少雜訊，手持也拍得出好作品。