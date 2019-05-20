﻿Samsung QLED TV8K AI智能升頻

量子處理器升頻影像
早前Samsung推出了2019年度QLED及UHD電視，全線八個系列合共帶來25款新型號，當中包括擁有8K解像度的QLED 8K Q900R系列（下稱Q900R），除了82吋，同時提供65吋及75吋選擇，通過自家一系列量子顯示技術，8K影像呈現深邃黑位及明亮色彩之餘，配合Quantum HDR10+技術，更可營造出光暗對比更強烈的畫面效果，且支援HDR10+標準。針對原生8K影像流量極大，Q900R加入了自家研發的8K顯示驅動晶片，數據傳輸速度高達4Gbps，將最真實的8K影像呈現。此外，新作裝有Quantum AI處理器，配合AI影像升頻技術，無論訊號輸入來自機頂盒、UHD播放機或網絡串流平台，均可藉AI高解像提升功能升頻至8K解像度，同時經處理器即時分析及優化影像，令整體畫質大幅改善。
Bixby語音互動學習
Q900R採用全陣列背光技術16×，可以準確控制背光，並按場景分析每個區域，獨立控制每顆光源，連極微細的細節亦如實重現，光暗更分明，從而加強景深與細緻度的表現。畫質以外，音效也可藉分析畫面內容而套用不同場景，如收看新聞對話會更清晰，換上演唱會，歌手的聲音則會設定得比背景音樂突出。
一如同廠其他2019年新款電視，Q900R預載Tizen OS操作平台，新增電視裝置管理員功能，用家可手動清理系統記憶體及執行中的應用程式，從而釋放效能。至於最新版本的智能助理Bixby，不但令用家輕鬆發出語音指令，查詢生活資訊或搜尋《Netflix》等串流平台的娛樂內容，對答亦變得更人性化，並會通過每次互動從中學習用家偏好。
QLED 8K Q900R
熒幕尺寸：65吋、75吋、82吋
解像度：7,680×4,320
HDR格式：HDR10+、HLG
售價：$69,980（65吋）/$119,980（75吋）