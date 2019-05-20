文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛
餐廳名為Ginger Grill，主打泰國料理，提供的菜式大多包含薑（Ginger）及燒烤（Grill）元素，跟店名脗合。
先說燒烤菜式，餐廳於中央位置設置明火炭燒爐，各款海鮮及肉類即烤而成，滋味非常。同時特選備長炭燒烤，全因備長炭的熱力可達攝氏九百度，能有效地鎖緊肉汁，逼走多餘油脂，令菜式更香口惹味。廚師自製香茅掃代替油掃，食物滲入了香茅味，特別好吃。推介王牌美國有骨牛肉眼扒，牛肉眼扒燒得剛好，外層焦脆而內嫩，肉質豐腴但不會過膩，是水準之作。廚師又擅用薑入饌，例如自家研製的泰式醬汁，當中兩款是用薑調製而成，分別為特色薑味醬及薑黃薄荷沙律醬，前者薑味香濃馥郁，後者清新醒神，各有風味。甜品和飲品亦包含了薑的元素，首推蜜糖薑汁燉蛋，香滑燉蛋滲有淡淡薑味，特別加入薑粒，以增添口感。
至於餐廳的地道泰式料理亦不容錯過，如每日限量供應一百五十碗的泰式船麵，湯底以豬骨及滷水料花上兩日熬製，加入豬腩肉、豬肉丸等食材，最後放上脆口炸豬皮，豐富惹味。傳統冬蔭功味濃帶酸，辣勁十足，以豬骨熬成上湯，加入南薑、辣椒、香茅及秘製香料製成，加上爽彈蝦仁，愈吃愈上癮！
Ginger Grill
地址：香港仔黃竹坑道一百八十號海洋公園夢幻水都I海濱樂園
查詢：3923 2323