  • 2019年5月20日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 副刊

﻿主題公園明爐燒烤

2019-05-20 列印
美國有骨肉眼扒 $1,088 頂級美國肉眼扒，烤得外脆內嫩，油脂豐腴不過份。
大頭蝦 $228/兩隻 大頭蝦蝦肉爽彈帶鮮，蝦膏濃香馥郁，又帶炭烤味道。
蜜糖薑汁燉蛋 $68 燉蛋以黃薑及蜜糖調味，並混入薑粒，滲有淡淡薑的香味。
炸魚青芒沙律 $188 炸魚香脆肉嫩，加上清爽青芒果絲，味道酸甜惹味，愈吃愈上癮。
泰式船麵 $128 每日限量供應一百五十碗，湯底以豬骨及滷水料熬製兩日而成，再加入豬腩肉、豬肉丸等多款豬類食材炮製而成。
Previous Next

        海洋公園近年動作多多，除宣佈水上樂園即將開幕，更於園內開設泰國餐廳Ginger Grill，請來三位泰籍廚師主理，更落重本設置明火炭烤爐，烹調一系列烤物。

文：陳芍瑩　圖：陳鐵剛

        餐廳名為Ginger Grill，主打泰國料理，提供的菜式大多包含薑（Ginger）及燒烤（Grill）元素，跟店名脗合。

　　先說燒烤菜式，餐廳於中央位置設置明火炭燒爐，各款海鮮及肉類即烤而成，滋味非常。同時特選備長炭燒烤，全因備長炭的熱力可達攝氏九百度，能有效地鎖緊肉汁，逼走多餘油脂，令菜式更香口惹味。廚師自製香茅掃代替油掃，食物滲入了香茅味，特別好吃。推介王牌美國有骨牛肉眼扒，牛肉眼扒燒得剛好，外層焦脆而內嫩，肉質豐腴但不會過膩，是水準之作。廚師又擅用薑入饌，例如自家研製的泰式醬汁，當中兩款是用薑調製而成，分別為特色薑味醬及薑黃薄荷沙律醬，前者薑味香濃馥郁，後者清新醒神，各有風味。甜品和飲品亦包含了薑的元素，首推蜜糖薑汁燉蛋，香滑燉蛋滲有淡淡薑味，特別加入薑粒，以增添口感。

　　至於餐廳的地道泰式料理亦不容錯過，如每日限量供應一百五十碗的泰式船麵，湯底以豬骨及滷水料花上兩日熬製，加入豬腩肉、豬肉丸等食材，最後放上脆口炸豬皮，豐富惹味。傳統冬蔭功味濃帶酸，辣勁十足，以豬骨熬成上湯，加入南薑、辣椒、香茅及秘製香料製成，加上爽彈蝦仁，愈吃愈上癮！

Ginger Grill

地址：香港仔黃竹坑道一百八十號海洋公園夢幻水都I海濱樂園

查詢：3923 2323
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd