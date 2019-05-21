﻿北海道釧路 品嚐勝手丼

北海道東部名城釧路（Kushiro），除以自然景色聞名，佳餚美食同樣出眾，不少日本的獨特料理，更是源自當地，早前便趁着到訪釧路時嚐過多款地道美食，不論是盛滿新鮮魚生的勝手丼，或是採用炭火燒烤的爐端燒，都令大家食指大動。文、圖：韋利 鳴謝：樂桃航空



和商市場 特色魚生飯



要在釧路市內覓食，有「釧路廚房」美譽的和商市場便是必到遊點。1954年開業的和商市場，是釧路歷史最悠久的市場，昔日原是露天攤檔，到上世紀八十年代才遷至今日所見的室內市場繼續營業，更由於市場內經常傳來「嘿咻」的吆喝聲，於是有關商販便以近似日語發音的「和商」替市場命名，寓意和睦經商。



今日所見的和商市場，規模雖不大，也有大約六十家店舖，由於釧路是道東地區最大的港口，市場內大部份的店舖均以售賣魚鮮為主，不過也可找到一些有售肉類、乾貨或手信的商舖。



原來「勝手」在日語中解作隨意，意思就是可以自由挑選魚生鋪在一碗白飯上面，製作成獨一無二的海鮮飯，據說勝手丼源於多年前一位窮遊學生來到和商市場時，身上的錢只夠他買來白飯，人情味濃的店家便紛紛將剩餘的魚生送給他，讓他鋪在白飯上拼湊成一碗美味的海鮮丼。現在市場內便有多家店舖，專門售賣這款釧路名物。



要自製一碗勝手丼，大家不妨以吃「車仔麵」的道理行事，先在有售白飯的店舖買來白飯或醋飯，便可在場內其他售賣魚生的檔口挑選喜愛食材，雖然說似容易，可是各式魚生美食（每款售價由100日圓至500日圓、約7港元35港元不等），款式實在多樣，只見由帝王蟹腳、牡丹蝦、玉子燒、赤貝、魷魚，以至肥美的拖羅、鮮甜的帶子、大顆的三文魚籽，或是冬季當造的白子等等，都叫人眼睛發亮，逐一點選後，老闆隨即會把食材放到飯面，再加上醬油，便成為一碗豐盛的勝手丼，雖然「埋單」價格也約要2,000日圓（約140港元）左右，但鮮美味道絕對叫人滿足，有興趣的更可加點一板海膽及蟹湯，更是格外滋味！



和商市場



地址： 北海道釧路市黑金町13丁目25



時間： 8:00-18:00（星期一至六）



8:00-16:00（星期日）



10:00-17:00（1月至3月，星期日休息）



網頁： www.washoichiba.com



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樂桃航空由香港至大阪，單程機票約730港元起，由大阪至北海道釧路，單程機票約390港元起。上述票價尚未包括稅項、寄艙行李費及相關附加費用。



網頁：www.flypeach.com







kushiro-lakeakan.com（釧路阿寒旅遊網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）







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