﻿覓食雪梨（２） 原始柴火 創意西饌

早前Fifi在澳洲雪梨度假，趁機和當地饞嘴好友結伴覓食，其中藏身於Chippendale寧靜後街的Ester，以古法原木蜂窩煉焦爐配合富異國元素的西方創意烹調美食，最為引人入勝，且性價比高，值得一試。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



中世紀歐陸木火風味



近年熱鬧起來的Chippendale食肆林立，其中Kensington Street食街更是新一代型人聚腳點，然而藏身於弄巷中的Ester別有洞天。這裝潢懷舊的小館看似平凡，卻被歐陸殿堂美食指南《Gault et Millau》列入澳洲100大餐廳，且被「世界50大餐廳」列入探索系列，潛力無窮。這裏食客作風低調，目的只為品嚐用柴火烹調，以及集原木芳香、焦香、燻煙的原始風味菜餚。是夜嚐味套餐，餐前小食薯粉軟麵包，配以爆汁鱒魚子和酸忌廉，以底層皮蛋甜醬油當抹醬，甜酸醒胃，口感綿密且富鹹香。接着的尼泊爾Saga血腸開面三文治以免治豬腩肉和豬血炮製，入口軟糯富油香，且夾雜尼泊爾岩米飯的嚼勁和果仁的粒粒口感，帶有香料辛味和濃厚煙燻香氣，滋味無窮。至於香脆玉米，以打至軟滑的巴馬臣芝士的微鹹，襯托辣椒粒夾層的辛香和玉米的鮮甜焦香，風味獨特。



至於前菜鰹魚以烤後焦糖化的酸橘、醋和醬油醃漬，味道清新酸甜，外皮經煙燻炙燒，焦香濃郁，蘸上豬油增添脂香。接下來賣相富中東色彩的羊串燒，以蜜糖醬油作燒汁，羊肉油脂豐富而帶嚼勁，烤香後風味不遜中式蜜餞叉燒。主菜是蝦醬扁頭小龍蝦，開邊的地道小龍蝦尾肉質鬆軟綿密，且鹹香惹味，隨伴的香葱煎餅風味恰如葱油餅，柴火香氣濃郁而毫不油膩，吃時蘸點鹹香蝦醬和焦香牛油汁，並以小酸豆平衡味蕾，可化去膩滯感。至於烤腹肉牛排，柴燒香氣四溢，肉汁豐富而具口感，惟以海鹽調味較遜色，附隨烤椰菜花微酸少鹹，配合杏仁片的燻煙焦糖味，更富驚喜。



最後甜品三重奏帶有鹹、甜、澀、焦香等不同風味，椰汁雪葩配清酒是淨化味蕾的甜點雞尾酒，第一口散發果香甜蜜，接下來是清酒淡辛餘韻。至於澳洲家喻戶曉的甜點Pavlova蛋白糖霜，外層香脆且有不一樣的焦香，內裏輕盈煙韌，底層佐以熱情果醬提升焦甜香味，面層鋪上白朱古力忌廉，加上脫水熱情果碎，增添口感。最後酸麵包焦糖雪糕鹹味、焦甜並重，混合了酸麵包碎及烘黑芝麻，增添苦澀，風味卻更迷人。廚師嚐味晚餐共有十款菜式，每位收費88澳元（約480港元）。



Ester



地址：46-52 Meagher Street, Chippendale,



Sydney, New South Wales 2008, Australia



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